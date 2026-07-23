"Sestro, bićeš najbolja mama": Luna i Nina Đogani poslale emotivnu poruku Editi nakon porođaja

Luna i Nina Đogani se oglasile nakon što im se sestra Edita Aradinović porodila.

Izvor: YouTube/ Sikter TV

Luna i Nina Đogani čestitale su javno sestri Editi Aradinović rođenje ćerke. One su joj uputile emotivne poruke, a pjevačica je odmah odgovorila.

"Čestitam mojoj sestri na rođenju najveće ljubavi, one prave bezuslovne koja ti nikada neće okrenuti leđa. Ostalo sve znaš, neka vas Bog čuva", napisala je Luna Đogani, a Edita Aradinović joj je odgovorila:

"Volim te Luna moja, sve znaš."

Ubrzo je stigla čestitka i od Nine Đogani:

"Moja najljepša sestrica se porodila i donijela najlepšeg anđela na svijet. Bićeš najbolja mama na svijetu, volim vas puno. Čestitam", napisala je Nina Đogani, a Edita joj uputila riječi:

"Srce moje lijepo! I ja vas, Nina ti si sledeća."

Edita emotivna: "Ovaj osjećaj je nezamjenjiv!"

Edita Aradinović porodila se u Narodnom frontu i na svijet donijela djevojčicu kojoj je dala ime Zoia. Novopečena mama se ovog jutra oglasila izuzetno emotivnom porukom.

"Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam, nastavljamo sa kontentom samo da malo stanem na noge", našalila se pjevačica uz smajlije, pokazujući da je u odličnom raspoloženju.

U nastavku je dodala dirljive riječi koje su razniježile mnoge: "Zoia 22.07.2026. Hvala vam dobri ljudi. Ovaj osjećaj je nezamjenjiv!"