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Edita pokazala kako izgleda nakon porođaja: Na svijet donijela djevojčicu, pa podijelila fotku iz porodilišta

Edita pokazala kako izgleda nakon porođaja: Na svijet donijela djevojčicu, pa podijelila fotku iz porodilišta

Autor Ana Živančević
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Nakon porođaja, Edita Aradinović objavila je fotografiju iz porodilišta.

Edita pokazala kako izgleda nakon porođaja Izvor: Instagram printscreen / editaaradinovic

Dan nakon što je na svijet donijela djevojčicu u Narodnom frontu, Edita Aradinović podijelila je prvu sliku ćerke i zahvalila se na lijepim riječima.

Pjevačica je ubrzo nakon toga objavila i fotografiju na kojoj se vidi kako izgleda posle carskog reza.

Pogledajte kako Edita izgleda nakon porođaja:

"Hvala svima, i ako nekome nisam odgovorila ne zamjerite. Ne znam di sam, ne znam ko sam, znam samo s kim sam", napisala je Edita.

Podsjetimo, pjevačica Edita Aradinović porodila se u Narodnom frontu i na svijet donijela djevojčicu kojoj je dala ime Zoia.

Pogledajte fotografije njene bebe:

"Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam, nastavljamo na kontentom samo da malo stanem na noge", našalila se pjevačica uz smajlije.

Podsjetimo, sestra Edita, pjevačica Indira Aradinović Indi, koja je svoju sreću podelila sa pratiocima na mrežama:

"Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svijetu".

Evo kako Indi izgleda:

Tagovi

edita aradinović porodilište fotografija

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