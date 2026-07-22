Met Dejmon je prošao kroz intenzivnu fizičku transformaciju za Nolanov novi film "Odiseja", a nevjerovatan rezultat uspio je da postigne u svom podrumu.

Izvor: LILO / Sipa Press / Profimedia

Novi film "Odiseja" već neko vrijeme je u bioskopima i, prema ocjenama kritičara, postigao je izuzetan uspjeh. Glavnog junaka tumači Oskarom nagrađivan glumac Met Dejmon.

Da je dorastao ulozi Odiseja, Met Dejmon je dokazao svojom upornošću da postigne figuru grčkog ratnika i podvrgne se konstantnoj dijeti i treningu.

Kako je izgledala dijeta Meta Dejmona za film "Odiseja"?

Vidi opis Met Dejmon je istopio 15 kg za ulogu Odiseja: Izbacio je ovu namirnicu i dostigao tijelo boga sa Olimpa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Universal Pictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: LILO / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Admedia, Inc / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dejmon je otkrio da je, za potrebe filma, trajno izbaciogluteniz ishrane. Snimanje filma mu je otkrilo koliko je dosad negativno uticao na njega. Kako je otkrio, ova promjena mu je promijenila život.

"Završio sam. U potpunosti sam prestao da jedem gluten. Pronašao sam čak i pivo bez glutena. Prošlo je toliko vremena otkako sam jeo gluten, da ne mogu da procjenim da li je dobro ili ne, tako da je to dobar znak", objasnio je Dejmon.

Osim glutena, Dejmon je iz ishrane izbacio i mlječne proizvode, alkohol, kofein i šećer. Ovaj režim ishrane, koji je trajao je oko 3 mjeseca donio mu je, po sopstvenom priznanju, najbolju figuru u životu

"Tada sam i shvatio da imam netoleranciju na gluten, pa ga jednostavno nisam jeo", dodao je.

Kako je Met Dejmon trenirao za Odiseja?

Pet mjeseci prije snimanja, Dejmon je imao zadatak da kilažu "dovede u red", a da pritom zadrži mišićnu masu. Glumac je počeo sa oko 90 kilograma, a završio sa oko 75 kilograma. Zajedno sa svojim trenerom radio je četiri do pet dana u nedelji u skromnoj kućnoj teretani u svom podrumu, piše Vog

Njih dvojica su se intenzivno fokusirali na trening snage koji su rasporedili između gornjih i donjih mišića:

ponedeljak i četvrtak su koristili za vježbanje gornjeg dijela tijela,

utorkom i petkom su vježbali noge, a

srijeda je bila rezervisana za kardio, a ponekad i za druge vježbe poput hodanja uz nagib u prsluku sa tegovima.

Njegov trener ga je obavezao na 8 do 10 serija po mišićnoj grupi, fokusirajući se na grudi. Konkretno, benč pres u horizontalnom i nagnutom položaju, plus pokrete grudima za ciljanje mišića iz svih uglova.

Cilj ovih treninga i njegove dijete, kako je priznao tim, nije bio da se stvori što veća mišićna masa, već da se izgradi uverljivo tijelo koje će podsjećati na drevnog grčkog ratnika.

(MONDO)