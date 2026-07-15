Na londonskoj premijeri novog filma "Odiseja" Kristofera Nolana, čuvena glumica Zendeja je oduševila elegancijom, ali i izazvala oštre reakcije javnosti zbog minđuša koje je nosila.

Izvor: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

Zendeja je, kad god se pojavi, zvijezda crvenog tepiha baš zbog svog nepogrešivog stila i vječite elegancije. Tako je bilo i ovoga puta, pa je na crvenom tepihu povodom novog filma "Odiseja", reditelja Kristofera Nolana, još jednom oduševila publiku svojim stajlingom.

Elegantna bijela haljina, koju je dizajnirao Simon Port Žakmus, napravljena je specijalno za nju. Nosila je maramu koja je lepršavom draperijom pričvršćena na zadnji dio haljine, dok su bijele cipele Christian Louboutin modela "So Kate", upotpunile monohromatski izgled. Kako je haljina šivena po meri, fanovi mogu samo da nagađaju koliko ona može da košta.

Vidi opis "Ove minđuše su iz opljačkane grobnice": Zendeja na udaru komentara zbog nakita na premijeri "Odiseje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MattPapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Međutim, njen nakit je bio taj koji je dospio u centar pažnje. Fokus cijelog autfita bile su neobične minđuše od čistog zlata koje izgledom podsjećaju na nakit koji su nosile Grkinje u antici. Uprkos tome, ove minđuše zapravo kriju mnogo dublju i mračniju istoriju.

Mračna istina o minđušama Zendeje

Za ovaj par zlatnih minđuša se vjeruje da datiraju iz perioda 7. do 9. vijeka pre nove ere. Iako niko nije siguran za njihovo porijeklo, mnogi pričaju kako one potiču iz dvorca Zivije u Kurdistanu, današnjem Iranu. Kako prenose mediji, minđuše je nabavio Baron London, trgovac antikvitetima i starim nakitom sa sjedištem u Mejferu.

Upravo zato su Zendejine minđuše, nošene tokom premijere, izazvale brojne debate po mrežama i podjelile javnost. Sa jedne strane, mnogi su istakli da su one samo lijep detalj:

"Nešto sam novo naučio od nje, sigurno ne bih išao u muzej da ih vidim", glasi jedan od komentara na društvenim mrežama.

S druge strane, zbog ovog para Zendejinih minđuša, mnogi ljudi su pokrenuli pitanje o načinu na koji antikviteti završavaju u privatnim kolekcijama, a potom i kao ukras poznatih na crvenom tepihu. Na mrežama pišu kako je crno tržište puno ukradenih predmeta iz zemalja koje su bivše kolonije:

"Ove minđuše su vjerovatno iz neke opljačkane grobnice"

"Volim Zendeju, vjerujem da nije imala loše namjere, ali krađu ne mogu da podržim!"

(MONDO)