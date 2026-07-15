Kristofer Nolan na udaru kritika zbog "Odiseje": Slavni reditelj otkrio zašto je promijenio epski klasik

Film "Odiseja" u bioskope stiže 16. jula 2026. godine, a predvodi ga Met Dejmon u ulozi Odiseja. Njegovu suprugu Penelopu glumi En Hatavej.

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Slavni reditelj Kristofer Nolan odgovorio je na kritike koje prate njegov nadolazeći istorijski spektakl "Odiseja". Osvajač Oskara smatra da su rane rasprave na društvenim mrežama, posebno one koje se tiču izbora glumaca i modernog dijaloga, "potpuno irelevantne" jer niko još nije pogledao cijeli film.

Najnoviji projekat Kristofera Nolana, adaptacija Homerovog klasičnog epa o povratku Odiseja na Itaku nakon Trojanskog rata, privukao je pažnju zbog upotrebe modernog govora i američkih akcenata u nedavno objavljenim najavama. Film, čiji je budžet nevjerovatnih 250 miliona dolara, ujedno je i prvi blokbaster u istoriji koji je u potpunosti snimljen IMAX kamerama.

Odbacivanje "kulturnih predrasuda"

Govoreći za Channel 4 News, reditelj je pojasnio zašto je Homerov tekst prilagodio savremenoj publici.

"Kada gledate drevni svijet, ljudi ga često posmatraju na čudne načine i tu je mnogo kulturnih predrasuda, uzdižemo ga samo zato što je star", istakao je Nolan. Pojasnio je da je u samom izvornom tekstu pronašao priču koja je "prizemna i pristupačna", te da je upravo to želio da prenese publici kako bi djelo djelovalo svježe, a ne arhaično.

Odbacio je i burne onlajn rasprave oko glumačke postave, naglasivši da se s istim problemom susreo još dok je radio na trilogiji "Mračni vitez". Prisjetio se neverice s kojom su fanovi dočekali vijest da će Hit Ledžer glumiti Džokera, lika za koji je pokojni glumac na kraju osvojio Oskara.

"Šta god radili, morate da poštujete izvorni tekst tako da ga interpretirate na najsnažniji način na koji lično možete. Sviđalo se to nekome ili ne, to je smisao adaptacije", zaključio je.

Zvijezde i "kulturni rat"

Film "Odiseja" u bioskope stiže 16. jula 2026. godine, a predvodi ga Met Dejmon u ulozi Odiseja. Njegovu suprugu Penelopu glumi En Hatavej, dok je uloga sina Telemaha pripala Tomu Holandu.

U galeriji pogledajte kako je Zendeja izgledala na premijeri filma "Odiseja":

Vidi opis Kristofer Nolan na udaru kritika zbog "Odiseje": Slavni reditelj otkrio zašto je promijenio epski klasik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Steve Vas / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Glumačku ekipu čine i Zendeja (Atina), Šarliz Teron (Kirka), Robert Patinson, Džon Berntal, Lupita Njongo (koja se zbog uloge Helene našla na udaru konzervativnih kritičara na društvenoj mreži X), te Eliot Pejdž (Sinon). Uz zvezdanu postavu i revolucionarnu IMAX tehnologiju, "Odiseja" je već sada označena kao jedan od najvećih bioskopskih događaja godine.



