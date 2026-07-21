Tražite slične filmove kao 'Odiseja'? Ova tri naslova nude savršenu mješavinu istorijskih i mitoloških elemenata.

Izvor: Printksrin

Svijet kinematografije je konačno dočekao ono o čemu se dugo šuškalo – Kristofer Nolan je uzeo u ruke najpoznatiji istorijsko-mitološki ep u istoriji čovječanstva i pretvorio ga u vizuelno čudo.

Njegov film "Odiseja" ("The Odyssey") pokazao je kako se drevna priča o grčkom heroju, njegovom povratku kući, borbi sa bogovima, čudovištima i sopstvenim demonima, može snimiti bez oslanjanja na jeftine trikove. Nolan je spojio surovu istorijsku realnost, brutalnu akciju i mitsku fantastiku u spektakl koji ne vrijeđa inteligenciju, a od čijih kadrova zastaje dah.

Vidi opis Ako vas je "Odiseja" oduševila, ova 3 filma morate pogledati: Epski spektakli za sve koji obožavaju istoriju i mitove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved. Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: PROMO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ako ste još uvijek pod utiskom ovog epskog putovanja i tražite naslove koji nose istu težinu mačeva, istorijsku podlogu i atmosferu mitskih legendi, holivudske lagane akcije vam neće završiti posao.

Zato smo izdvojili 3 brutalna filmakoje prosto morate da pogledate ako vam se svidela nova "Odiseja":

1. Troy (Troja)

Logičan prvi korak. Ako je "Odiseja" priča o mukotrpnom povratku kući, "Troja" - Volfganga Petersena je priča o svemu onome što je tom povratku prethodilo. Ovaj epski spektakl okuplja mitske heroje poput Ahila (Bred Pit), Hektora (Erik Bana) i samog Odiseja (kojeg ovdje sjajno tumači Šon Bin).

Iako se Troja više držala istorijskog realizma nego čiste fantastike, ona nosi tu istu monumentalnu težinu grčke mitologije. Scene bitaka su kolosalne, koreografije borbi mačevima su neprevaziđene, a film savršeno prikazuje kako ljudska sujeta, čast i prkos kroje istoriju. Za pravi ugođaj, obavezno gledajte produženu, režisersku verziju (Director's Cut) koja filmu daje preko potrebnu surovost i dubinu.

2. The Northman (Sjevernjak)

Ako vam se u "Odiseji" svidio onaj mračniji, mistični ton, krvava osveta i beskompromisna akcija, "Sjevernjak" je pun pogodak. Zasnovan na drevnoj skandinavskoj sagi o Amletu (koja je poslužila i kao osnova za Šekspirovog Hamleta), film prati vikinškog princa (Aleksander Skarsgard) koji kreće u surovu misiju: da osveti oca, spase majku i ubije ujaka.

Ovaj film je savršen, besprijekorno istraženi spoj surove istorijske realnosti i čiste nordijske mitologije. Režiser Robert Egers, baš kao i Nolan, insistira na autentičnosti i vizuelnom savršenstvu. Pored brutalnih, sirovih akcionih sekvenci, film je duboko prožet vizijama valkira, vradžbinama i sudbinskim prokletstvima, dajući mu onaj pravi, mitski status u kom fantastika djeluje zastrašujuće stvarno.

3. Kingdom of Heaven (Nebesko kraljevstvo)

Epsko remek-djelo Ridlija Skota vodi nas u srce Krstaških ratova i prati mladog kovača Belijana (Orlando Blum) koji odlazi u Svetu zemlju, gdje neočekivano postaje branilac Jerusalima pred moćnim Sultanom Saladinom.

Iako ovdje nema elemenata fantastike u smislu mitskih stvorenja, film dijeli onaj epski zamah, filozofsku dubinu i grandiozne, strateške bitke koje mogu da pariraju Nolanovim scenama. Ovo je priča o preživljavanju, moralu i vođi koji mora da donosi nemoguće odluke usred istorijskog ludila i rata – baš kao što to radi Odisej na svom desetogodišnjem putu. Vizuelno i scenografski, film je apsolutni monumet.

Epska istorijska fantastika je žanr koji zahtijeva hrabrost, ogroman budžet i autore koji razumiju da iza svake velike bitke mora da stoji još veća priča.

Bilo da se odlučite za grčke bogove i heroje u "Troji", surove vikinške rituale u "Sjevernjaku" ili epsku odbranu zidina u "Nebeskom kraljevstvu", jedno je sigurno – ovi filmovi će vam pružiti onaj isti, moćan osjećaj istorijskog spektakla od kog prolaze trnci. Spremite kokice i prepustite se maratonu.