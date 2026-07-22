"Najniža tačka njihovog braka, na ivici su": Tramp više ne može da kontroliše Melaniju, a ljudi se boje njene moći

Navodi političkog biografa Majkla Volfa ponovo su pokrenuli priče o odnosu Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp.

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Brak američkog predsednika Donalda Trampa i prve dame Melanije Tramp ponovo je pod lupom javnosti. Iako se već dugo šuška da ljubav ne cvjeta, sada su nove izjave poznatog političkog biografa Majkla Volfa, autora kontroverzne knjige "Vatra i bes: Unutar Trampove Bijele kuće", podigle veliku prašinu.

On je izjavio da supružnici trenutno jedva razgovaraju i da je njihov odnos na najnižem nivou od afere sa Stormi Danijels. Prema Volfovim tvrdnjama, Tramp i Melanija trenutno prolaze kroz jedno od najtežih razdoblja u braku.

"U ovom trenutku odnos između predsjednika i njegove supruge vjerovatno je na najnižoj tački od suđenja Stormi Danijels, a to je već bilo veoma nisko", rekao je Volf.

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Volf je ranije otkrio da Tramp i Melanija spavaju u odvojenim spavaćim sobama, što je već godinama poznata činjenica u američkim medijima. Međutim, sadašnja situacija je navodno još napetija, a prva dama navodno jedva razgovara sa suprugom.

Dalje, u svojoj novoj kolumni za Substek pod nazivom "HOWL", Volf piše da zaposleni u Bijeloj kući žive u strahu od Melanijine nepredvidivosti, posebno nakon njenog javnog obraćanja u vezi sa Džefrijem Epstinom, u kojem je oštro negirala bilo kakvu povezanost sa njim.

"Svi u Bijeloj kući se plaše Melanije Tramp i njene moći, ako odluči da je iskoristi", napisao je Volf.

Prema njegovim riječima, saradnici u administraciji smatraju da Melanija vjerovatno neće otvoreno upotrebiti tu moć protiv predsjednika, ali niko nije potpuno siguran.

Volf ističe da u Bijeloj kući vlada veća uzbuna zbog Melanijinih budućih poslovnih i javnih poteza nego zbog poslova Trampove djece.

"Njeni postupci smatraju se najvećom prijetnjom stabilnosti administracije. Od svih sebičnih poteza članova Trampove porodice, njeni potezi, ne samo oko novca već i oko skretanja pažnje na sebe, smatraju se uznemirujućim za Bijelu kuću", naglasio je, piše Dejli bist.

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Biograf posebno ističe da niko u Trampovom okruženju, uključujući i samog predsjednika, unaprijed ne zna šta Melanija planira.

"Budući da Melanijini potezi deluju nepredvidivo, gotovo niko u Trampovoj blizini, uključujući i samog Trampa, ne zna njene poteze dok ih ona sama ne napravi", dodao je.

Volf na kraju zaključuje da, dok Trampove političke slabosti (prevare, kršenje zakona, zdravstveni problemi) većina njegovih saradnika toleriše i pokušava da ih prikrije, suprugu ne može ni da kontroliše niti da iskoristi u svoju korist.

"Njegova supruga, sada slobodnija i udaljenija od njega nego ikada u njihovom braku, predstavlja neočekivanu stvar koju on, čini se, ne može da kontroliše", piše Volf.

Iako Bijela kuća nije zvanično komentarisala ove navode, oni se uklapaju u dugogodišnje glasine o hladnim odnosima. Melanija Tramp poznata je po svojoj nezavisnosti i često bira da zadrži distancu od političkog cirkusa koji prati njenog supruga.

Ovo nije prvi put da se brak Trampovih našao pod lupom javnosti. Tokom prvog Trampovog mandata, ali i tokom predizborne kampanje, mediji su često izvještavali o tenzijama, odvojenim životima i Melanijinoj navodnoj nezainteresovanosti za političku scenu.