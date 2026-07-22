logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aca Kos pokazao luks vilu na Kipru na dva sprata: Ima ogroman bazen, a dvorište ostavlja bez daha (Foto)

Aca Kos pokazao luks vilu na Kipru na dva sprata: Ima ogroman bazen, a dvorište ostavlja bez daha (Foto)

Autor Ana Živančević
0

Pogledajte kako izgleda ljetnja kuća Ace Kosa na Kipru, sa prelijepim dvorištem, bazenom i mediteranskim zelenilom.

Aca Kos pokazao luks vilu na Kipru na dva sprata Izvor: Instagram printscreen/ coa_kos

Aca Kos je na društvenim mrežama pokazao kako izgleda njegova ljetnja kuća na Kipru, koju je pazario prošle godine. Ova luksuzna nekretnina nalazi se u blizini mora i okružena je prelijepim dvorištem sa mediteranskim zelenilom i bazenom.

Vila je napravljena na dva nivoa i ima više spavaćih soba, pa pruža pun komfor za boravak sa najbližima.

Pogledajte kako izgleda luksuzna vila na Kipru:

Objava je brzo prikupila veliku pažnju, a među brojnim komentarima izdvojila se poruka pjevačice Ane Bekute, koja mu je uz emotikon srca napisala: "Zaslužio si".

Evo kako se provode Ana Bekuta i Aca Kos:

Aca je ranije već spominjao da mu je plan da u ovom morskom kutku provodi vrijeme i živi sa porodicom i prijateljima.

Pogledajte fotografije Ace Kosa i Čede Jovanića:

"Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gdje ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom", napisao je Aleksandar na svom nalogu tada.

Podsjetimo, Aleksandar Kos nedavno je objavio kadar na kojem političar Čeda Jovanović uživa pored bazena tokom ljetnjih dana.

Fotografija je nastala sasvim slučajno, dok je Kos odgovarao na pitanja svojih pratilaca na Instagramu, ali je obožavaocima odmah zapao za oko Jovanović u ležernom izdanju.

Pogledajte kako to izgleda:

Možda će vas zanimati

Tagovi

aca kos Kipar vila

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ