Pogledajte kako izgleda ljetnja kuća Ace Kosa na Kipru, sa prelijepim dvorištem, bazenom i mediteranskim zelenilom.

Izvor: Instagram printscreen/ coa_kos

Aca Kos je na društvenim mrežama pokazao kako izgleda njegova ljetnja kuća na Kipru, koju je pazario prošle godine. Ova luksuzna nekretnina nalazi se u blizini mora i okružena je prelijepim dvorištem sa mediteranskim zelenilom i bazenom.

Vila je napravljena na dva nivoa i ima više spavaćih soba, pa pruža pun komfor za boravak sa najbližima.

Pogledajte kako izgleda luksuzna vila na Kipru:

Objava je brzo prikupila veliku pažnju, a među brojnim komentarima izdvojila se poruka pjevačice Ane Bekute, koja mu je uz emotikon srca napisala: "Zaslužio si".

Evo kako se provode Ana Bekuta i Aca Kos:

Vidi opis Aca Kos pokazao luks vilu na Kipru na dva sprata: Ima ogroman bazen, a dvorište ostavlja bez daha (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/coa_kos Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen/coa_kos Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen/coa_kos Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen/coa_kos Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen/coa_kos Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen/coa_kos Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen/coa_kos Br. slika: 7 7 / 7

Aca je ranije već spominjao da mu je plan da u ovom morskom kutku provodi vrijeme i živi sa porodicom i prijateljima.

Pogledajte fotografije Ace Kosa i Čede Jovanića:

"Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gdje ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom", napisao je Aleksandar na svom nalogu tada.

Podsjetimo, Aleksandar Kos nedavno je objavio kadar na kojem političar Čeda Jovanović uživa pored bazena tokom ljetnjih dana.

Fotografija je nastala sasvim slučajno, dok je Kos odgovarao na pitanja svojih pratilaca na Instagramu, ali je obožavaocima odmah zapao za oko Jovanović u ležernom izdanju.

Pogledajte kako to izgleda: