Ovako sada izgleda porodični dom Duška Tošića u Orlovatu: Ugradio bazen, sve pršti od luksuza nakon renoviranja

Duško Tošić uživa u odmoru u Orlovatu, gdje je renovirao porodično imanje i izgradio novu kuću.

Izvor: Instagram/DuskoTosic

Nekadašnji fudbaler Duško Tošić trenutno odmara u svom Orlovatu, gde je kompletno preuredio porodično imanje. Na društvenim mrežama je objavio fotografije novog dvorišta u kom dominira veliki bazen sa svjetlima, uokviren prirodnim drvećem.

Tošić je fotografisao bazen, gdje odmara i tokom dana i u večernjim satima.

Pogledajte kako izgleda njegov plac:

Podsjetimo, Duško je upravo u Orlovatu proslavio je ulazak u petu deceniju 19. januara. On je sa ćerkama otišao u rodno selo sa ćerkama, a onda s porodicom slavio i nazdravljao šampanjcem.

Ćerke Atina i Nika sa njegovom sestričinom su stajale iznad njega i držale balone, dok je Duško Tošić sve vrijeme ponosno grlio majku Nikoletu.

Pogledajte kako je izgledala žurka:

Izgradio novu kuću

Duško Tošić je imao vrlo skromno djetinjstvo, a uprkos uspjehu i luksuzu koji je stekao i lagodnom životu u kome uživa, nikad nije zaboravio odakle je potekao, pa je renovirao porodični dom u selu i izgradio novu kuću u dvorištu.

Iako je izgradio raskošnu kuću koju je namenio svojim roditeljima njegova majka Nikoleta nakon smrti supruga Milorada 2018. godine, nije željela da se preseli u novu nekretninu, već je nastavila da živi na starom porodičnom imanju, smještenom tačno preko puta Duškove nove kuće.