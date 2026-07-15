Oglasio se Duško Tošić nakon što je Karleuša otkrila detalje njihove prepiske: Bivši muž je brutalno isprozivao

Nakon što je Jelena progovorila o novoj pjesmi, Duško Tošić je reagovao na njene izjave.

Izvor: Instagram/duskotosic/Pink printscreen

Nakon što je Jelena Karleuša u emisiji "Amidži šou" javno podijelila detalje iz privatne prepiske sa bivšim suprugom, otkrivši kako je reagovao na njenu novu baladu, usledio je neočekivan odgovor sa druge strane.

Duško Tošić odlučio je da se oglasi putem društvenih mreža i javno prokomentariše izjave svoje bivše supruge, što je odmah izazvalo lavinu reakcija na internetu.

Evo kako je Jelena izgledala u emisiji:

Fudbalski menadžer je na svom Instagram profilu podijelio video-snimak iz pomenute emisije, u kojem Jelena govori o njihovom odnosu i poruci koju joj je uputio nakon što je čuo pjesmu posvećenu njemu. Uz taj snimak, Tošić je dodao kratak, ali prilično jasan komentar:

"Nakon toliko godina... Ko o čemu, Jeca non-stop o Dušku. Ima li kraja?"

Pogledajte njegovu objavu:

Podsjetimo, Karleuša je progovorila o svojoj novoj pjesmi "Sada je sve okej", koja je za kratko vrijeme postala ogroman hit i preplavila društvene mreže.

"Pjesma je prošla fenomenalno, reakcije su nevjerovatne i publici je očigledno trebalo nešto ovako od mene. Sve se poklopilo baš kako treba", istakla je Jelena ne skrivajući ponos zbog još jednog u nizu uspjeha.

Ipak, najveći muk u studiju, a potom i lavinu reakcija na mrežama, izazvalo je Jelenino priznanje o poruci koju je dobila od bivšeg supruga, nekadašnjeg fudbalera Duška Tošića.

Pogledajte Duška sa novom djevojkom Norom:

Naime, u tekstu njene nove pjesme nalazi se veoma upečatljiv stih: "Samo da crkneš, do toga mi je stalo", u kojem se Duško očigledno odmah prepoznao. Jelena je otkrila da joj je on, nakon dugog perioda ćutanja, poslao poruku odmah posle finala "Pinkovih zvezda" i upitao je da li to želi da on crkne, na šta mu je ona kratko i direktno odgovorila da sada želi.