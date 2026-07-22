"Čitala sam da me je 3 dana držao zatvorenu u stanu": Iskrena ispovijest Mine Kostić nakon boravka u "Lazi"

Mina Kostić i Mane Ćuruvija otkrivaju kako su prebrodili teške trenutke i planiraju nove pjesme.

Izvor: Youtube printscreen/AmiG Show

Mina Kostić i Mane Ćuruvija pokazali su da su zajedno i u lijepim i u teškim trenucima. Nakon lošeg perioda, koji je pjevačica uspjela da prebrodi, njih dvoje su odlučili da stave tačku na nagađanja i prvi put otvoreno govore o tome kako danas žive, šta planiraju i zbog čega vjeruju da je najgore ostalo iza njih.

Sprema nove pjesme

"Dobar dan. Mina trenutno ne može da razgovara, ali tu smo zajedno", rekao je Ćuruvija na početku razgovora.

Pogledajte fotografije Mine i Kaspera:

Mane je otkrio kako su se proveli na ljetovanju.

"Da, vratili smo se. Bilo nam je odlično, baš smo se odmoril", kaže Mane.

Na pitanje kako se Mina sada osjeća, nije krio zadovoljstvo.

"Fenomenalno. Vi nju poznajete, ona nikad nije bila neraspoložena. Sad smo potpuno posvećeni poslu i radimo na novom projektu."

Otkrio je i o čemu je riječ:

"Radimo na novim pjesmama. Završili smo čak trinaest novih numera koje sam napisao. Vjerujem da će se svaka žena pronaći u tim tekstovima."

"U životu postoji i dobro i loše. Mina nije zaslužila da se o njoj piše na način na koji su neki pisali. Kad je sve to prošlo, sigurno će ubuduće drugačije gledati na ljude koji su pokušali da iskoriste težak trenutak i da je slome. To je bilo veoma nekorektno i ona to nije zaslužila", poručio je Ćuruvija.

Ubrzo nam se u razgovoru pridružila i Mina, koja nije krila da je danas mnogo bolje raspoložena.

"Dobar dan i vama. Odlično sam, nikad bolje", rekla je pjevačica.

Ovako su izgledali na letovanju:

Potvrdila je da punom parom radi na novom albumu:

"Tako je. Spremam nove pjesme, koje je Mane uradio za mene. Biće i balada i brzih pjesama. Verujem da će publika biti zadovoljna."

Osvrnula se i na period kada su se u javnosti pojavljivale brojne priče o njenom privatnom životu.

"Sve što je izlazilo i što sam pročitala bila je gomila gluposti. Posebno su me pogodile ružne priče o Manetu. To je bilo nedopustivo. Čitala sam čak i da me je tri dana držao zatvorenu u stanu. To je katastrofa. Mi smo tada bili na moru i nisam željela da se oglašavam. Biće vremena za sve", kaže Mina.

Dodaje da je bilo i ljudi koji su stali uz njenog partnera.

"Jeste. Mane je zaista najdivniji čovjek i uvijek je uz mene. Vidio me je i u najboljim i u najtežim trenucima. Kad čujete nove pjesme, biće vam jasno koliko je sve to istina."

Na kraju razgovora pitali smo Maneta da li planira da ostane u Srbiji ili će se uskoro vratiti u Ameriku.

"Ja sam uvijek tu. I kad nisam fizički pored Mine, ja sam uz nju. Sad je potpuno nebitno kad ću se vratiti u Ameriku. Najvažnije je da ona zna da u meni uvijek ima najveću podršku", zaključio je Ćuruvija.

Vidi opis "Čitala sam da me je 3 dana držao zatvorenu u stanu": Iskrena ispovijest Mine Kostić nakon boravka u "Lazi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 5 / 5

Izvor: Kurir/ MONDO