Mina i Kasper uživali na Zemunskom keju pa otkrili planove: Jedna njena rečenica potpuno ga je slomila

Mina Kostić uživa u životu punim plućima nakon teškog perioda i izlaska iz psihijatrijske ustanove.

Izvor: Instagram printscreen

Iza Mine Kostić je težak period, tokom kog joj je, pored porodice, najveća podrška bio partner Mane Ćuruvija Kasper.

Nakon što je provela gotovo mjesec dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", par provodi vrijeme zajedno, a nakon nedavnog putovanja i odlaska na more, vratili su se za Beograd. Oni uživaju u šetnjama gradom, a vikend su rezervisali za šetnju Zemunskim kejom.

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Kasper je na Instagramu podijelio nekoliko fotografija Mine pored obale, uz emotivne riječi. Posebno je istakao trenutak koji je navodno prethodio fotografisanju, citirajući Minine riječi koje su odmah postale predmet debate:

- Ova slika nastala je u trenutku kada sam je, pre nego što sam je uslikao, pitao kako se osjeća i da li ima neku želju. Odgovorila mi je da sve što osjeća i želi za nas dvoje, želi i svim dobrim ljudima na svijetu... Jedna je Mina - napisao je Kasper.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost. Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pjevačica nakon perioda izolacije u stanu, napustila srpsku prijestonicu.