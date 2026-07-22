Pjevač Darko Lazić objasnio je spornu situaciju sa fotografijom koja je izazvala burne reakcije.

Izvor: Matija Popović / MONDO

Darko Lazić našao se u centru skandala nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa Albankom gdje su mnogi protumačili da su napravili simbol dvoglavog orla.

Pjevač se pojavio na žurki povodom kraja Elite 9 gdje je progovorio o spornoj situaciji.

Darko je objasnio da je slučajno došlo do takve situacije, te da nije ni zna o šta taj simbol znači već je samo pružio ruku kako bi se pozdravio sa djevojkom koja ga je zamolila za fotografiju.

"Neću puno da pričam o tome, jedna mala glupost koja se desila spontano, slučajno...ja sam se slikao sa djevojkom kao sa svima, djevojka je pružila ruku ispalo je kao da sam stavio, ne znam ni šta znači taj simbol, ne znam ni šta znači taj simbol, ništa namjerno. Izvinjavam se ljudima ako sam nekog uvrijedio, nisam namjerno, ne zamjeram nikom."

Pogledajte spornu fotografiju:

"Devojku ne poznajem, htjela je da se slika, kada je ustala prižio sam joj ruku..ne bih puno da komentarišem, nisam ništa zlo mislio. Spontano je ispalo, ne bih nikoga da uvrijedim razumijite me molim vas", rekao je on.

Sporna fotografija je izazvala burne reakcije zbog dvoglavog orla koji su mnogi protumačili kada su ukrstili ruke što su pjevaču mnogi zamjerili.

Pogledajte još fotografija Darka Lazića:

Vidi opis "Ne znam ni šta znači taj simbol": Darko Lazić se ponovo pravda zbog šokantne fotografije s dvoglavim orlom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/darkolazicofficial/printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/darkolazicofficial Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Matija Popović / MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: pritnscreen/youtube/ AmiG Show Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printskrin/TV Pink Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Telegraf/ MONDO