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Sinovi vrište od sreće, a on u zemlju da propadne: Pike uhvaćen dok gleda Šakirin nastup, urnisali ga na mrežama

Sinovi vrište od sreće, a on u zemlju da propadne: Pike uhvaćen dok gleda Šakirin nastup, urnisali ga na mrežama

Autor Dragana Tomašević
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Đerar Pike sa sinovima gledao Šakirin nastup na finalu Svjetskog prvenstva

Sinovi vrište od sreće, a on u zemlju da propadne: Pike uhvaćen dok gleda Šakirin nastup, urnisali g Izvor: YouTube/FIFA

Đerar Pike pojavio se na finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu, gdje je sa tribina pratio nastup bivše partnerke Šakire.

Nekadašnji španski reprezentativac stigao je na stadion sa njihovim sinovima Milanom i Sašom, a kamere su zabilježile kako porodica prati istorijski program na poluvremenu.

Mnogi Šakirini obožavaoci nisu očekivali da će se Pike pojaviti na događaju na kojem je kolumbijska pjevačica bila jedna od glavnih zvijezda pored Madone..

Sinovi pjevaju, a on... 

Dok su Milan i Saša raspoloženo pratili majčin nastup, pjevali i uživali u spektaklu, Pike je većim dijelom snimka sjedio ozbiljnog izraza lica i bez vidljive reakcije.

Kontrast između raspoloženih dječaka i njihovog oca nije promakao korisnicima društvenih mreža. Kratki snimci ubrzo su počeli da se šire internetom, a pojedini su se pitali i kako se bivši fudbaler osjećao dok je Šakira nastupala pred prepunim stadionom.

"Stigla ga je karma", i "Od nekih stvari jednostavno ne možeš da pobjegneš“, samo su neki od komentara na mrežama.

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Tagovi

šakira svjetsko prvenstvo nastup pike

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