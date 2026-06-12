"Na otvaranju pjevala Šakirina dvojnica": Bura na mrežama zbog Svjetskog prvenstva, gledaoci imaju snimak kao dokaz?

Kao da samo prvenstvo nije dovoljno interesantno i dramatično, tu je i teorija da Šakira, koja je otvorila Mundijal, zapravo "nije Šakira"

Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Juče je u Meksiko Sitiju počelo Svjetsko prvenstvo, gdje smo gledali okršaj Meksika i Južne Afrike, crvene kartone, Andreu Bočelija, ali i Šakiru o kojoj danas bruje mreže.

Nakon što je izvela hitmu ovogodišnjeg prvenstva, gledaoci su pohrlili na mreže ne kako bi nahvalili pjesmu ili nastup, već napisali "ovo nije Šakira".

Jedan korisnik je napisao da je Šakira na otvaranje poslala dvojnicu, nakon čega je krenula lavina. Razlog zašto Šakira "ne liči na sebe" su, prema mišljenju pomenutog korisnika, ne samo naočare kojima je sakrila "kako zapravo izgleda", već i oblik lica i činjenica da je "15 centimetara viša".

Dicen que nos dieron gata por liebre y que Shakira mandó a su doble.



¿Será?pic.twitter.com/MMqNviWPQ9 — Vero Islas (@LOVREGA)June 11, 2026

Drugi su jednostavno pitali "da li je moguće da obične naočare mogu nekoga toliko da dezorijentišu da pomisle ovakvu glupost", dok su drugi poredili Šakirine slike "prije i posle nastupa".

U moru komentara o "identitetu plavuše na terenu", našao se i jedan da "to ne može da bude ona, jer je zeznula koreografiju":

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo.pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu ⚽️ (@TermoEcu2021)June 11, 2026





