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"Na otvaranju pjevala Šakirina dvojnica": Bura na mrežama zbog Svjetskog prvenstva, gledaoci imaju snimak kao dokaz?

"Na otvaranju pjevala Šakirina dvojnica": Bura na mrežama zbog Svjetskog prvenstva, gledaoci imaju snimak kao dokaz?

Autor Dragana Tomašević
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Kao da samo prvenstvo nije dovoljno interesantno i dramatično, tu je i teorija da Šakira, koja je otvorila Mundijal, zapravo "nije Šakira"

Bura na mrežama zbog Svjetskog prvenstva, gledaoci imaju snimak kao dokaz? Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Juče je u Meksiko Sitiju počelo Svjetsko prvenstvo, gdje smo gledali okršaj Meksika i Južne Afrike, crvene kartone, Andreu Bočelija, ali i Šakiru o kojoj danas bruje mreže.

Nakon što je izvela hitmu ovogodišnjeg prvenstva, gledaoci su pohrlili na mreže ne kako bi nahvalili pjesmu ili nastup, već napisali "ovo nije Šakira".

Jedan korisnik je napisao da je Šakira na otvaranje poslala dvojnicu, nakon čega je krenula lavina. Razlog zašto Šakira "ne liči na sebe" su, prema mišljenju pomenutog korisnika, ne samo naočare kojima je sakrila "kako zapravo izgleda", već i oblik lica i činjenica da je "15 centimetara viša".

Drugi su jednostavno pitali "da li je moguće da obične naočare mogu nekoga toliko da dezorijentišu da pomisle ovakvu glupost", dok su drugi poredili Šakirine slike "prije i posle nastupa".

U moru komentara o "identitetu plavuše na terenu", našao se i jedan da "to ne može da bude ona, jer je zeznula koreografiju":



Tagovi

šakira dvojnica svjetsko prvenstvo

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