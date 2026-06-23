Šakiri neprijatno zbog poljupca usred utakmice: Fanovi u šoku zbog poteza momka, a onda se saznalo ko je

Južnoamerička pop zvijezda doputovala je u Dalas kako bi ispratila Mesijev istorijski trenutak.

Izvor: X printscreen / Portal Shakira

Činilo se kao da su oči svih 80.000 navijača koji su u ponedeljak ispunili AT&T stadion bile uprte u Lionela Mesija – sve dok se jedinstvena Šakira nije pojavila na velikom ekranu.

Južnoamerička pop zvijezda doputovala je u Dalas kako bi ispratila Mesijev istorijski trenutak, a njeno pojavljivanje izazvalo je ogromne ovacije među argentinskim dijelom publike. Međutim, navijači na Svjetskom prvenstvu ostali su zabrinuti zbog onoga što su smatrali neprijatnim incidentom za Šakiru, pošto se osoba koja je sjedjela s njene lijeve strane nagnula, zagrlila je i poljubila u obraz.

Shakira recebendo todo o amor de seu filho, Milan, durante a partida da Argentina X Áustria na Copa do Mundo.pic.twitter.com/1NVwk0sOJg — Portal Shakira (@PortalShakira)June 22, 2026

Fanovi na društvenim mrežama bili su šokirani ovim momentom, a neki tvrde da je Šakira djelovala uzdržano i da joj je bilo neprijatno.

Pjevačica, koja je snimila zvaničnu himnu Svjetskog prvenstva 2026. godine sa reperom Burna Bojem, ima dugogodišnju vezu sa ovim turnirom i tokom svoje pjevačke karijere postala je izuzetno popularna figura u svijetu fudbala.

Njen singl "Waka Waka" bio je zvanična pjesma prvenstva u Južnoj Africi 2010. godine, a ona je bila u jedanaestogodišnjoj vezi sa bivšim osvajačem Svjetskog prvenstva i zvijezdom španske reprezentacije Žerarom Pikeom, prije njihovog burnog raskida u junu 2022. godine.

Ko je momak sa snimka?

Navijači su duboko odahnuli kada je otkriveno da je taj "obožavalac" zapravo jedan od Šakirinih sinova, koji je samo pokazivao nježnost prema svojoj slavnoj majci.

Njena dva sina, Milan (13) i Saša (11), koje ima iz veze sa bivšim partnerom Pikeom, pridružili su joj se u VIP loži u Dalasu. Milan je nosio crnu polo majicu i bijeli kačket koji mu je zaklanjao lice, što je i dovelo do zabune među navijačima.

On se uzbuđeno nagnuo tokom navijanja na utakmici i djelovalo je kao da je slučajno povukao majku za dugu kosu, što je vjerovatno i izazvalo onu Šakirinu reakciju koja je izgledala kao da joj je neprijatno, piše DailyMail.

Još slika Šakire sa sinovima pogledajte u galeriji: