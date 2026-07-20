Bivši Vesne Zmijanac u drugom braku dobio sina i ćerku: Nikolija objavila slike, ovako izgleda njen polubrat (Foto)

Na slici su pozirali nasmijani, a Nikolija je u opisu dodala plavi emotikon srca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Nikolija Jovanović iz očevog drugog braka ima sestru i brata kog rijetko eksponira javnosti. Ona je sad podijelila sliku sa njim, koja je oduševila njene pratioce.

Pozirali su nasmijani, dok je Nikolija držala času u ruci, a polubrat Luka e grlio.

Evo kako on izgleda:

Izvor: Instagram printscreen / nikolijaofficial

Nikolija je više od deceniju starija od Luke, dok je odranije poznato koliko su bliski - jednom prilikom je objavila slike s njim i u opisu otkrila da je doputovala u Beč da ga posjeti.

Nikolija Jovanović jedina je ćerka pevačice Vesne Zmijanac i Vlade Jovanovića, a nakon rastanka od pjevačice doktor nauka se oženio i dobio još dvoje djece - sina Luku i ćerku Teodoru.



(Blic, MONDO)