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Poznati influenser napravio spektakl na zatvaranju Mundijala: Fudbal skupio najveće muzičke zvezde na jednom mjestu

Poznati influenser napravio spektakl na zatvaranju Mundijala: Fudbal skupio najveće muzičke zvezde na jednom mjestu

Autor Ana Živančević
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Ceremonija zatvaranja Svetskog prvenstva 2026. donijela je spektakularne nastupe, uključujući IšouSpida i Post Malona.

Poznati influenser napravio spektakl na zatvaranju Mundijala: Fudbal skupio najveće muzičke zvezde n Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/FIFA/KURT SCHORRER

Ceremonija zatvaranja Svetskog prvenstva 2026. godine zvanično je počela nastupom strimera IšouSpida, koji je izašao na teren u pratnji bubnjara i plesača u jarkim trenerkama.

Nakon njega je nastupio reper i pevač Post Malon, izvedevši svoj veliki hit "Wow".

Pogledajte kako je to izgledalo:

Prije samog početka utakmice, višestruko nagrađivana pjevačica i glumica Dženifer Hadson otpjevala je američku himnu uz pratnju benda koji je svirao uživo.

U zabavnom programu prije meča, koji je prepun zvijezda, nastupili su i Robi Vilijams i Nikol Šerzinger.

Italijanska pjevačica Pauzini izjavila je za Bi-Bi-Si i novinara Karla Nasmana da je "veoma uzbuđena" i "ponosna" što nastupa zajedno sa Vilijamsom i Šerzingerovom na ceremoniji zatvaranja.

"Kada me je Robi pozvao da pjevam sa njim, naježila sam se od glave do pete, jer je on jedan od mojih omiljenih pjevača, tekstopisaca i izvođača", rekla je Pauzini za Bi-Bi-Si.

Defile poznatih ličnosti nastaviće se i tokom poluvremena, kada su planirani nastupi Madone, Džastina Bibera, Šakire i grupe Bi-Ti-Es.

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Madona, najprodavanija muzičarka svih vremena, nastupiće nakon objavljivanja svog novog albuma "Confessions II", koji je u julu debitovao na prvom mjestu Bilbord 200 liste.

Biber se takođe vratio u centar pažnje ranije ove godine, zabilježivši na muzičkom festivalu Koačela svoj najveći nastup uživo u poslednje četiri godine, nakon što je prethodno otkazao svetsku turneju "Justice" zbog zdravstvenih problema.

Pogledajte fotografije Bibera:

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Kolumbijska pop zvezda Šakira i nigerijski muzičar Burna Boj ponovo će se udružiti na sceni nakon što su prošlog mjeseca zajedno nastupili na ceremoniji otvaranja prvenstva u Meksiko Sitiju.

Pogledajte fotografije Šakire:

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mundijal 2026

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