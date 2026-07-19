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"Jako mi je loše, moram kod ljekara": Dragana Mirković u suzama hitno prekinula koncert u Hrvatskoj

"Jako mi je loše, moram kod ljekara": Dragana Mirković u suzama hitno prekinula koncert u Hrvatskoj

Autor Ana Živančević
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Dragana Mirković prekinula nastup u Hrvatskoj zbog lošeg zdravstvenog stanja.

"Jako mi je loše, moram kod ljekara": Dragana Mirković u suzama hitno prekinula koncert u Hrvatskoj Izvor: YouTube/errorteror/screenshot

Pjevačica Dragana Mirković prije osam dana pjevala je na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, a nastup je morala da prekine zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Naime, na mrežama su se sada pojavili snimci na kojima se vidi Dragana naslonjena na stolicu dok plače i izvinjava se gostima što neće moći da nastavi da pjeva.

Pogledajte njene fotografije:

"Ja nažalost neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod lekara. Hvala vam na razumevanju. Nadam se da se sledeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite", rekla je Dragana dok je plakala, a onda je napustila salu.

Dragana nedavno govorila o razvodu od Tonija

Dragana je u posljednjem intervjuu u podkastu „B-13“ otkrila koliko ju je uzdrmao razvod od Tonija Bijelića.

„To je za mene bilo šokantno. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, pravi razlozi su mnogo veći kada odlučim da prekinem, mnogo su bolniji. Djeca su uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je to skladan brak neko vrijeme. Poštujem oca svoje djece i zbog svoje djece nikada neću reći nijednu lošu riječ. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: ‘Mama, hajde da idemo’. Ja sam podnijela zahtjev za razvod braka“, ispričala je Dragana Mirković.

Na njenu izjavu reagovao je i njen bivši suprug Toni Bijelić, a njegova reakcija privukla je pažnju javnosti.

Pogledajte još fotografija:

„Nije taj razlog... A koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je?“, napisao je u jednoj objavi, pa nastavio:

„Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno“, dodao je.

„Gdje je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da, tužan period jer nema ko da te, da objasnim... Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju!“, napisao je Toni Bijelić i iznio optužbe na račun bivše supruge.

Pogledajte njegove fotografije:

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Dragana Mirković pjevačica

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