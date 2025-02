Dragana Mirković progovorila o bolesti: "Godinama sam ćutala i patila u sebi, a sve je dovelo do posljedica"

Pjevačica Dragana Mirković prebrodila je turbulentan period i razvod koji je iza nje, sad je otkrila sa čime se još borila.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda i veliki humanista, Dragana Mirković, prebrodila je turbulentan period i razvod koji je iza nje. Ona se okrenula onome što najviše voli - muzici, te nastavila istim žarom da nastupa i pjeva gdje god je poželjela.

Ipak, mnogi ne znaju da se Dragana prije deceniju suočila sa velikim izazovom, odnosno bolešću, a skoro je o tome govorila, otkrivši kakvi su bili prvi simptomi.

Pjevačica tvrdi da je dugo o svemu ćutala, ali da je riješila da poslije svega govori o svemu i u medijima, pa je objasnila da joj je oboljela štitna žlijezda.

"Napredovala sam, malo sam počela ponekad da pričam kad vidim da je stvarno 'udarilo cara do duvara'. Ali sam godinama ćutala i patila u sebi. Ipak sam ja veoma mlada ušla u sve i nisam imala zaštitu i borila sam se sama. Sve je to dovelo do tih posljedica sa štitnom žlijezdom, problemom koji sam dobila prije 10 godina", otkrila je Dragana za Informer, pa dodala:

"Da sam imala predispoziciju za to, ja bih to dobila ranije. Znala sam da kažem da me često grlo boljelo od ćutanja, da bi se na kraju ispostavilo da mi je oboljela štitna žlijezda, i da sam dobila još neke zdravstvene probleme. Međutim, ja se ne žalim, i mene drži moja pozitivnost i radost", objasnila je pjevačica, te je potom dodala:

"Dugo me godinama pitaju za Novu godinu šta želim? Pa šta želim, samo da je 'status kvo', da se ništa ne mijenja."

"Malo mi je neprijatno zbog ovih fotografija ispred dvorca. Ja molim ljude da ne misle da je ovo život Dragane Mirković, jer sam ja jedna najnormalnija osoba, koja je osjećajna, koja saosjeća s ljudima, ja sam zaljubljenik u ljude, muziku i publiku. Dragana je majka, supruga i dobar prijatelj, a ovo ispred dvorca je najmanje Dragana Mirković. Mnogi kažu: 'Lako je Dragani da govori', ali nemaju pojma šta sam ja sve doživjela, preživjela, izborila se, pobijedila kad sam mislila da je nemoguće, i sačuvala dušu", priznala je Dragana.

Pogledajte još Draganinih slika sa nedavne proslave 57. rođendana u Dubaiju:

Vidi opis Dragana Mirković progovorila o bolesti: "Godinama sam ćutala i patila u sebi, a sve je dovelo do posljedica" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram printscreen / dragana_mirkovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot Br. slika: 11 11 / 11

(Informer/ MONDO)