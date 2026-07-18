Princ Hari i Megan Markl navodno preispituju život u Americi i kupovinom luksuzne vile u Portugalu izgleda pripremaju teren za povratak u Evropu.

Izvor: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Princ Hari i Megan Markl navodno razmatraju povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo, četiri godine nakon preseljenja u Kaliforniju. Prema novim informacijama, par planira promjenu smjera nakon odluke o napuštanju kraljevskih dužnosti, a kao prvi korak u tom planu spominje se njihova nova kuća u Portugalu.

Neispunjena očekivanja u Americi

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa preselili su se u južnu Kaliforniju 2020. godine. Nakon nedavne posjete Velikoj Britaniji u julu, tokom koje su njihova djeca Arči i Lilibet, upoznala djeda, kralja Čarlsa, par je navodno počeo da preispituje život u SAD.

"Sve se više stiče utisak da je Hari postao donekle nepoželjan u Americi. To je značajna promjena u raspoloženju", otkrio je prijatelj princa Harija i dodao da su oboje svjesni kako njihov uticaj u Holivudu slabi.

Pogledajte u galeriji fotografije princa Harija i Megan Markl:

Vidi opis Princ Hari i Megan Markl navodno razmišljaju o povratku u Veliku Britaniju: U Americi više nisu slavni Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Amy Katz/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: JERRY PEREZ / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iako su postigli poslovne uspjehe, uključujući ugovor sa Netfliksom vrijedan 100 miliona dolara, izvori tvrde da se i Megan osjeća kao autsajderka u kalifornijskom društvu. Zbog toga u potpunosti podržava ideju o ponovnom povezivanju sa Harijevom porodicom.

"Engleska je mjesto kojem je Harijevo srce uvijek pripadalo. Nije tajna da su otišli u Ameriku kako bi pokušali da iskoriste njegovu slavu i kraljevski status, ali Megan osjeća da je postalo prilično teško plasirati svježe ideje i projekte. Možda je sada prošlo dovoljno vremena za neki oblik povratka", tvrdi dobro upućen izvor.

Portugalska vila kao evropska baza

Povratak se ipak ne bi dogodio odmah. Par je uložio milione u vilu u Portugalu koja bi trebalo da im posluži kao privremena evropska baza. Prema dostupnim informacijama, Megan je za uređenje enterijera angažovala poznati Soho House, a primarni cilj je da djeca budu bliže svojoj kraljevskoj porodici.

"Hari je vrlo ponosan Britanac i želi da bude u Engleskoj, ali Portugal bi mogao da im posluži kao idealna polazna tačka na nekoliko godina“, pojašnjavaju prijatelji para. Oni smatraju da je to kuća kojom su „napokon stavili nogu na pravu stranu bare".

Megan Markl i princ Hari

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Poboljšanje odnosa sa kraljem Čarlsom

Važnu ulogu u cijeloj situaciji mogao bi da ima i sam kralj Čarls. Nakon što su se početkom jula sastali na čaju u Hajgrovu, izvori bliski palati navode da kralj i njegovi unuci redovno komuniciraju video-pozivima, ali da je nedavni susret bio njihov prvi pravi kontakt. Harijevi prijatelji uvjereni su da on nikada nije želio da se u potpunosti otuđi od porodice, već da su njegove odluke bile vođene osjećanjima prema Megan.

"Mislim da je, kada je bio ludo zaljubljen, mogao biti dovoljno slep da odabere nju na štetu porodice. Sada su stvari drugačije i taj veo se polako podiže", zaključuje neimenovani izvor. Očekuje se da će se princ vratiti u Veliku Britaniju već u septembru zbog učestvovanja na humanitarnom događaju.

(Kurir.rs/Index)