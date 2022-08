GODINU DANA OD KAKO IM JE ZABRANJEN ULAZAK U SRBIJU! Džala i Buba ostali bez BASNOSLOVNOG NOVCA , otkazuju im nastupe!

Prije tačno godinu dana reperima Amaru Hodžiću, poznatijem kao Buba Koreli, i Jasminu Fazliću, poznatijem kao Džala Brat, zabranjen je ulazak u Srbiju zbog širenja nacionalne mržnje, a to se veoma odrazilo na njihovo poslovanje i zaradu.

Izvor: Kurir

Kako Kurir saznaje, oni su proteklih 12 mjeseci ostali bez najmanje milion eura, koliko je trebalo da zarade od nastupa u Srbiji.

Bili traženi

Buba i Džala posljednjih pet godina bili su među najpopularnijim izvođačima u regionu, nastupali su u svim državama bivše Jugoslavije gdje se sluša njihova muzika. Koliki su uticaj imali na omladinu, govori i podatak da su u nekim anketama bili visokokotirani kao idoli tinejdžera, a na društvenim mrežama imali su obojica po pola miliona pratilaca. Za jedan nastup u početku su uzimali 10.000 eura, ali je taj iznos vrlo brzo porastao na 15.000 eura.

Vrlo često su pjevali u Beogradu, nekada i po dva puta mjesečno, što, kada se sabere sa nastupima u ostatku Srbije, bude i po osam ili deset tezgi za mjesec dana. Prostom računicom dolazimo do podatka da su njih dvojica samo od toga zarađivali 120.000 mjesečno. Po procjenama to znači da su Buba i Džala ostali bez više od milion eura jer godinu dana ne mogu da kroče u Srbiju, pa samim tim ni da nastupaju.

Spustili cijenu

I to nije sve. Osim što ne mogu da dolaze ovdje i pjevaju, ni njihova muzika više nema popularnost kao ranije. Najviše su za to zaslužni muzički kanali koji ne emituju njihove spotove, što se odrazilo na to da posljednji album Džale Brata "Futura" prođe gotovo neopaženo u regionu. Jedan poznati estradni menadžer za Kurir kaže da reperi iz Sarajeva sada uglavnom pjevaju u Bosni i Hercegovini, ponekad u dijaspori.

