Muškarac se zakucao u ogradu kuće Bijonse i Džej Zija: Zbunjeno tumarao i raspitivao se, isplivali detalji

Dezorijentisani vozač uhapšen je nakon što se automobilom zaletio u kapiju luksuznog imanja muzičkih zvijezda Bijonse i Džej-Zija u Ist Hemptonu.

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Nepoznati muškarac (63) automobilom se zabio u ulazna vrata imanja u vlasništvu Bijonse i Džej-Zija u Ist Hemptonu. Prema informacijama policije, vozač je djelovao dezorijentisano i nije se zaustavio ispred zatvorene kapije, već je velikom brzinom nastavio da vozi prilaznim putem.

On je uhapšen i prevezen u bolnicu, a policija ga tereti za neovlašćeni ulazak na posjed i pričinjavanje materijalne štete.

Istraga u toku

Detektivka Dženifer Dan potvrdila je za Page Six da šezdesettrogodišnjak iz Bronksa nema krivični dosije. Objasnila je da je na mjestu događaja, kao i nakon hapšenja, djelovao zbunjeno.

„Nije izrekao nikakve prijetnje niti je spominjao imena stanara. Moguće je da je sasvim slučajno odabrao baš tu kuću, ako je u tom trenutku imao zdravstvenih problema“, izjavila je Dan.

Istraga je otkrila da se muškarac prije incidenta zaustavio kod druge kuće u istoj ulici. Tamo je razgovarao sa vlasnikom i raspitivao se za ženu određenog imena. Kada mu je rečeno da ona tu ne stanuje, produžio je dalje. Vlasnik te kuće takođe je policiji potvrdio da je muškarac djelovao zbunjeno.

Detektivka Dan dodala je da se okolnosti događaja i dalje istražuju. U automobilu nijesu pronađeni ni oružje ni prijeteće poruke. Budući da nije bilo direktnih prijetnji niti spominjanja vlasnika imanja, policija zasad nije sigurna da li je vozač uopšte znao čija je to kuća.

Muškarac se zakucao u ogradu kuće Bijonse i Džej Zija Izvor: Youtube / Celebrity ScandaLust

Imanje vrijedno 26 miliona dolara

Predstavnici Džej-Zija i Bijonse nijesu odgovorili na upite za komentar o incidentu. Vijest je prvi objavio lokalni list East Hampton Star. Slavni par kupio je imanje sa sedam spavaćih soba 2017. godine za 26 miliona dolara.

Incident se dogodio nedugo nakon što je Džej-Zi proteklog vikenda završio trodnevnu seriju koncerata na stadionu "Jenkiji", na kojem se takođe dogodio incident. Posljednje veče obilježila su višesatna kašnjenja jer su obožavaoci probili sigurnosne ograde.

Uprkos problemima, na koncertu su kao gosti nastupili Bijonse, njihova kćerka Blu Ajvi, Ališa Kiz, Rijana, Eminem i Tejana Tejlor, piše Index.hr.