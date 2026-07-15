logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sloba Vasić posle "Laze" uzima ogroman novac: Povukao neočekivan potez i rešio da promeni život iz korena

Sloba Vasić posle "Laze" uzima ogroman novac: Povukao neočekivan potez i rešio da promeni život iz korena

Autor Ana Živančević
0

Sloba Vasić nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove povećao cijenu nastupa.

Sloba Vasić posle "Laze" uzima ogroman novac: Izvor: Kurir

Pjevač Sloba Vasić prije mjesec dana izašao je iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", a zbog zdravstveno stanja bio je nedeljama u žiži interesovanja zbog čega je zatim povećao cijenu nastupa.

Naime, Sloba se sam obratio za pomoć u pomenutu ustanovu nakon što je u alkoholisanom stanju napravio incident na letu, te je proveo nekoliko dana u "Lazi Lazarević".

Pogledajte fotografije Slobe Vasića prije hospitalizacije:

Vasić je po izlasku iz bolnice odmah počeo da radi kako bi skrenuo misli sa svega i na taj način pomogao samom sebi, a ubrzo zatim je i profitirao zbog situacije u kojoj se našao ne svojom voljom. Iako je prošao kroz težak period, uspio je da sve okrene u svoju korist i da iz toga izvuče najbolje.

Folker je nakon toga povećao cijenu nastupa za 3.000 eura.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

sloba vasić zarada

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ