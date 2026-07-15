Sloba Vasić posle "Laze" uzima ogroman novac: Povukao neočekivan potez i rešio da promeni život iz korena

Sloba Vasić nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove povećao cijenu nastupa.

Izvor: Kurir

Pjevač Sloba Vasić prije mjesec dana izašao je iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević", a zbog zdravstveno stanja bio je nedeljama u žiži interesovanja zbog čega je zatim povećao cijenu nastupa.

Naime, Sloba se sam obratio za pomoć u pomenutu ustanovu nakon što je u alkoholisanom stanju napravio incident na letu, te je proveo nekoliko dana u "Lazi Lazarević".

Pogledajte fotografije Slobe Vasića prije hospitalizacije:

Vasić je po izlasku iz bolnice odmah počeo da radi kako bi skrenuo misli sa svega i na taj način pomogao samom sebi, a ubrzo zatim je i profitirao zbog situacije u kojoj se našao ne svojom voljom. Iako je prošao kroz težak period, uspio je da sve okrene u svoju korist i da iz toga izvuče najbolje.

Folker je nakon toga povećao cijenu nastupa za 3.000 eura.



