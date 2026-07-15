Vikala iz žbunja i spominjala Arkana, a onda poslali Legiju s 85.000 franaka

Izvor: MONDO screenshot

Nekadašnji učesnik rijalitija, koji je sada aktivan na sajtu za odrasle, Kristijan Golubović, ispričao je prije nekoliko godina da je svojevremeno kidnapovao Dafinu Milanović, vlasnicu "Dafiment banke".

Razlog za navodnu otmicu je Kristijanova baka koja je imala novac u pomenutoj banci

"Moja baba je Dafini dala 80.000 franaka, pa su te pare ostale zarobljene na nekom računu. Kako bih babi vratio te pare, što joj je bila skoro čitava ušteđevina, oteo sam Dafinu i odveo je na Košutnjak. Zgrabio sam je, a ona je počela da kuka. Kažem joj ja, daću ti kuku i lele, ima da trčiš po Košutnjaku. Odveo sam je u žbunje, viče ona da ne znam ko je štiti, pominje Arkana, e tu sam je čekao," rekao je on.

Vidi opis "Kidnapovao sam Dafinu Milanović": Šok tvrdnje Kristijana Golubovića, ona prijetila Arkanom iz žbunja, a došao mu Legija Kristijan Golubović sa pet i po miliona plaća kiselu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Arkan je čuo da je ona kod mene, pa je podmetnuo Legiju da me zove da je pustim. Nisam popuštao, rekao sam da će mi ili vratiti pare, ili ću joj peći noge kao kokice," rekao je Kristijan i otkrio da su se onda dogovorili o "primopredaji" - on će vratiti Dafinu, a Arkan će mu vratiti novac.

"Nisam htio da je pustim dok mi ne vrate poslednji franak! Urgirali su da je predam, pa će mi navodno vratiti novac, a ja sam im rekao da ide živa u grob, da je neću vratiti ako ne dobijem novac. Doveo sam Dafinu u poslastičarnicu u kojoj je trebalo da se nađemo. Bila je cijela izgužvana, kao da su je krave žvakale. 'Ajde, bre, baba mi je nosila jedne grilonke cijelog života, mučenica, a oni joj oteli novac. Moja baba je oročila 80.000, a Arkan mi je na kraju lično vratio 85.000 franaka," rekao je on i ponovio da je Legija "hijerarhijski" bio ispod njega.

Vidi opis "Kidnapovao sam Dafinu Milanović": Šok tvrdnje Kristijana Golubovića, ona prijetila Arkanom iz žbunja, a došao mu Legija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Ami G Show/MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Arkan je mislio da Legija može da utiče na mene, ali zeznuo se, na ulici je bio niži od mene. On je u to vrijeme meni glancao tegove! Posle je on postao legionar, milicionar, vojnik, komandant... Ali mene te titule ne interesuju. Ja teram po svom," rekao je Kristijan.

Vidi opis "Kidnapovao sam Dafinu Milanović": Šok tvrdnje Kristijana Golubovića, ona prijetila Arkanom iz žbunja, a došao mu Legija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/KOCA SULEJMANOVIĆ Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/AFP Photo Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printscreen/Adria Media Group Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/kurir Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

(Informer, MONDO)