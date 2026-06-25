Kristijan Golubović je na društvenim mrežama obavestio javnost da mu je sestra Kristina završila u bolnici.
Rođena sestra Kristijana Golubovića, Kristina, završila je u bolnici. Ovu vest je bivši rijaliti učesnik saopštio na mrežama.
Kristijan je objavio njihovu zajedničku fotografiju uz koju je napisao:
- Moja jedina sestra Kristina, od juče je u bolnici. Koliko mi nemamo sreće? - napisao je Kristijan u opisu slike.
Kristijan nedavno završio u policiji
Kristina Spalević pre nekoliko dana se oglasila nakon što je Kristijan Golubović završio u policiji zbog navodnih pretnji, te je izrečena zabrana prilaska.
Sestra Kristijana Golubovića završila u bolnici: Posle optužbi bivše žene i snimka za odrasle, rešio da se oglasi
Kristina je za Blic objasnila zbog čega je došlo do prijave, te je da smatra da joj je ugrožena bezbednost na više načina.
- Istina je da sam ga prijavila i dobio je zabranu prilaska od 48h za koju ne znam da li će se produžiti. Smatram da sam apsolutno ugrožena na mnogo načina, kao i moja porodica. Trpim neverovatno ismevanje i ponižavanje, kao i brutalno internet nasilje sa njegove strane i ne znam više na koji način da se zaštitim - izjavila je Kristina, pa je nastavila:
Sestra Kristijana Golubovića završila u bolnici: Posle optužbi bivše žene i snimka za odrasle, rešio da se oglasi
- Nemam zaštitu i imala sam velika iskušenja i probleme jer su mi neki advokati govorili da suđenje sa njim može da ima negativan uticaj na renome njihove kancelarije. Osećam se bespomoćno i pokušavam da nađem sve načine da se zaštitim od ovoga.
Da sam najgora žena, prostitutka ili cinkaroš, svet nije video da neko majku svoje dece ovoliko ponižava i pljuje. U ovoj priči mi je najviše žao dece. Da, imala sam greške i radila nemoralne stvari na televiziji, ali od momenta kada sam postala majka smatram da živim normalno i da sam sa njim maksimalno vodila računa.
Sestra Kristijana Golubovića završila u bolnici: Posle optužbi bivše žene i snimka za odrasle, rešio da se oglasi
Ne znam do kad će moji roditelji biti žrtve njegovog olajavanja, a nikada nisam pomenula njegovu porodicu. On konstantno ponižava i vređa moju braću - rekla je ona tada.
Snimio film za odrasle
Nakon što se razišao od Kristine Spalević, Kristijan Golubović je odlučio da se posveti snimanju provokativnog sadržaja i da od toga zarađuje.
Na Instagramu je najavio svoj prvi film za odrasle:
- Nemojte da se pravite fini, čeka vas film! - poručio je Kristijan Golubović, dok je u grupi na Telegramu imao malo detaljniji opis.
Sestra Kristijana Golubovića završila u bolnici: Posle optužbi bivše žene i snimka za odrasle, rešio da se oglasi
- Za dobar kićanović tu je moj prvi e*otski film - poručio je on i još dodao:
- Bez starca nema udarca! Pogledajte kako to čika Krile radi - napisao je u najavi bivši rijaliti igrač.
Da bi se pogledao njegov snimak, Kristijan traži 15 dolara - što je oko 1550 dinara, a pretplatom u tom iznosu će moći da se gleda njegov sadržaj ukupno 30 dana.
(MONDO, Blic)