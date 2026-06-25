Kristijan Golubović je na društvenim mrežama obavestio javnost da mu je sestra Kristina završila u bolnici.

Izvor: Instagram printscreen / kristijan.krile_official

Rođena sestra Kristijana Golubovića, Kristina, završila je u bolnici. Ovu vest je bivši rijaliti učesnik saopštio na mrežama.

Kristijan je objavio njihovu zajedničku fotografiju uz koju je napisao:

- Moja jedina sestra Kristina, od juče je u bolnici. Koliko mi nemamo sreće? - napisao je Kristijan u opisu slike.

Kristijan nedavno završio u policiji

Kristina Spalević pre nekoliko dana se oglasila nakon što je Kristijan Golubović završio u policiji zbog navodnih pretnji, te je izrečena zabrana prilaska.

Kristina je za Blic objasnila zbog čega je došlo do prijave, te je da smatra da joj je ugrožena bezbednost na više načina.

- Istina je da sam ga prijavila i dobio je zabranu prilaska od 48h za koju ne znam da li će se produžiti. Smatram da sam apsolutno ugrožena na mnogo načina, kao i moja porodica. Trpim neverovatno ismevanje i ponižavanje, kao i brutalno internet nasilje sa njegove strane i ne znam više na koji način da se zaštitim - izjavila je Kristina, pa je nastavila:

- Nemam zaštitu i imala sam velika iskušenja i probleme jer su mi neki advokati govorili da suđenje sa njim može da ima negativan uticaj na renome njihove kancelarije. Osećam se bespomoćno i pokušavam da nađem sve načine da se zaštitim od ovoga.

Da sam najgora žena, prostitutka ili cinkaroš, svet nije video da neko majku svoje dece ovoliko ponižava i pljuje. U ovoj priči mi je najviše žao dece. Da, imala sam greške i radila nemoralne stvari na televiziji, ali od momenta kada sam postala majka smatram da živim normalno i da sam sa njim maksimalno vodila računa.

Vidi opis Sestra Kristijana Golubovića završila u bolnici: Posle optužbi bivše žene i snimka za odrasle, rešio da se oglasi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / kristijan.krile_official Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Red Tv printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Red Tv printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ne znam do kad će moji roditelji biti žrtve njegovog olajavanja, a nikada nisam pomenula njegovu porodicu. On konstantno ponižava i vređa moju braću - rekla je ona tada.

Snimio film za odrasle

Nakon što se razišao od Kristine Spalević, Kristijan Golubović je odlučio da se posveti snimanju provokativnog sadržaja i da od toga zarađuje.

Na Instagramu je najavio svoj prvi film za odrasle:

- Nemojte da se pravite fini, čeka vas film! - poručio je Kristijan Golubović, dok je u grupi na Telegramu imao malo detaljniji opis.

- Za dobar kićanović tu je moj prvi e*otski film - poručio je on i još dodao:

- Bez starca nema udarca! Pogledajte kako to čika Krile radi - napisao je u najavi bivši rijaliti igrač.

Da bi se pogledao njegov snimak, Kristijan traži 15 dolara - što je oko 1550 dinara, a pretplatom u tom iznosu će moći da se gleda njegov sadržaj ukupno 30 dana.



(MONDO, Blic)