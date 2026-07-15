Ova zgodna brineta je kuma Anastasije Ražnatović: Deda joj slavni fudbaler, a ona završila dva fakulteta

Anastasija Ražnatović, ćerka Cece Ražnatović, u jednoj Instagram objavi otkrila da se s Tarom druži od 12. godine

Izvor: Instagram/raznatovicanastasija/printscreen

Iako su prijateljstva na estradi često pod lupom javnosti, odnos između Anastasije Ražnatović i Tare Milutinović traje godinama i važi za jedan od najiskrenijih na našoj javnoj sceni.

Tara je Anastasiji bila kuma na tajnom crkvenom venčanju sa poznatim fudbalerom Nemanjom Gudeljom. Pored toga što je kuma poznate pevačice, ova atraktivna brineta ima izuzetno bogatu biografiju, visoko obrazovanje i slavne korene.

Tara Milutinović iza sebe ima čak dve fakultetske diplome. Ona je diplomirala glumu na Fakultetu savremenih umetnosti, u klasi profesorke Vide Ognjenović. Zahvaljujući svom glumačkom talentu, Tara je često nastupala na sceni uglednog Jugoslovenskog dramskog pozorišta (JDP).

Njena interesovanja se ne završavaju na umetnosti. Tara je uspešno završila i Ekonomski fakultet. Pored glume i ekonomije, ona poseduje i izuzetan dar za pevanje, što je još jedna velika, zajednička ljubav koju deli sa svojom kumom Anastasijom.

Unuka legende svetskog fudbala

Tara Milutinović potiče iz sportske porodice sa velikim istorijskim nasleđem. Njen deda je čuveni i legendarni fudbaler Velibor Bora Milutinović. Koliko je ponosna na njega i njegov uspeh pokazuje i podatak da je upravo Tara 2013. godine u Narodnoj skupštini primila Specijalno priznanje Sportskog saveza Srbije u ime svog slavnog dede.



Prijateljstvo od rane mladosti

Anastasija i Tara se druže od detinjstva, a mlada pevačica je jednom prilikom u emisiji "Nedeljno popodne" otkrila kako je odlučila da joj baš Tara bude kuma i uputila joj dirljive reči:

"Ona mi je najbolja drugarica. Ona će mi biti i kuma na venčanju. Za nju mi ništa nije teško da uradim. Znamo se i družimo od moje 12. godine".