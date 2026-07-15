Jelena Karleuša otkrila u emisiji kod Ognjena Amidžića bizarne zahtjeve Kanjea Vesta.

Izvor: Youtube printscreen / JELENA KARLEUŠA

Jelena Karleuše je gostovala u emisiji AmiG show, gdje je predstavila i nove pjesme sa albuma "Enigma" koje je i ekranizovala, ali je ponovo uspjela da šokira javnost.

Nakon što su svi ostali u njeverici zbog procurelih prepiski sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, pop zvijezda je ponovo napravila pravi medijski zemljotres.

Ovog puta, JK je odlučila da otvori dušu o svom odnosu sa planetarno popularnim reperom Kanje Vestom i detaljima saradnje o kojoj je mesecima brujao cijeli svijet. Ono što je otkrila ostavilo je javnost u potpunom šoku.

Vidi opis "Htio je da me šeta na lancu i da gola ližem mlijeko": Karleušina ispovijest o svjetskoj faci ledi krv u žilama Kanje Vest Džej Zi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Kanye West Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/screenshot/Chris Venegas Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Recording Academy/Grammys Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/Recording Academy/Grammys Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/Jimmy Kimmel Live/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/screenshot/kimkardashian Br. slika: 7 7 / 7

"Potpisala sam ugovor o povjerljivosti, ali na ovo nisam mogla da pristanem"

Karleuša je priznala da je komunikacija sa slavnim reperom i njegovim timom išla u smjeru velike svjetske saradnje, ali da su zahtijevi koji su stavljeni pred nju bili u najmanju ruku bizarni i ponižavajući.

Iako je potvrdila da je potpisala ugovor o povjerljivosti (NDA) koji je obavezuje na ćutanje o detaljima same muzičke i modne saradnje, otkrila je da je odbila da potpiše drugi ugovor. Naime, u tom dokumentu su se nalazili ekstremni zahtjevi koji su podrazumijevali njeno javno ponižavanje - poput toga da liže mlijeko iz činije sa poda i da je reper šeta golu na povodcu.

Karleuša je objasnila da je ove sulude uslove glatko odbila bez razmišljanja, svjesna da bi takav pristanak značio definitivan kraj njene dugogodišnje karijere i dostojanstva, što nikako nije željela da dopusti radi trenutne svijetske pažnje.

Zahtevi koje je Kanje Vest postavio JK Mlijeko iz činije na podu: Jedan od bizarnih zahtjeva bio je da se ponaša poput kućnog ljubimca i da pred kamerama liže mlijeko iz posude postavljene na podu. Šetanje na lancima: Ugovor je predviđao da je reper šeta potpuno golu na lancima, što je estetika i tretman koji javnost već duže vrijeme primećuje kod Kanjeovih partnerki.

"To bi bio kraj moje karijere, ja sam ipak Jelena Karleuša!"

Iako bi mnoge svjetske zvijezde i starlete pristale na apsolutno sve zarad mrvice Kanjeove slave i globalne pažnje, srpska pjevačica je odlučno rekla ne.

Vidi opis "Htio je da me šeta na lancu i da gola ližem mlijeko": Karleušina ispovijest o svjetskoj faci ledi krv u žilama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 13 / 13

(Pink.rs / MONDO)