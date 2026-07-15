Jelena Karleuša otkrila u emisiji kod Ognjena Amidžića bizarne zahtjeve Kanjea Vesta.
Jelena Karleuše je gostovala u emisiji AmiG show, gdje je predstavila i nove pjesme sa albuma "Enigma" koje je i ekranizovala, ali je ponovo uspjela da šokira javnost.
Nakon što su svi ostali u njeverici zbog procurelih prepiski sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, pop zvijezda je ponovo napravila pravi medijski zemljotres.
"Htio je da me šeta na lancu i da gola ližem mlijeko": Karleušina ispovijest o svjetskoj faci ledi krv u žilama
Ovog puta, JK je odlučila da otvori dušu o svom odnosu sa planetarno popularnim reperom Kanje Vestom i detaljima saradnje o kojoj je mesecima brujao cijeli svijet. Ono što je otkrila ostavilo je javnost u potpunom šoku.
"Htio je da me šeta na lancu i da gola ližem mlijeko": Karleušina ispovijest o svjetskoj faci ledi krv u žilama
Kanje Vest Džej Zi
"Potpisala sam ugovor o povjerljivosti, ali na ovo nisam mogla da pristanem"
Karleuša je priznala da je komunikacija sa slavnim reperom i njegovim timom išla u smjeru velike svjetske saradnje, ali da su zahtijevi koji su stavljeni pred nju bili u najmanju ruku bizarni i ponižavajući.
Iako je potvrdila da je potpisala ugovor o povjerljivosti (NDA) koji je obavezuje na ćutanje o detaljima same muzičke i modne saradnje, otkrila je da je odbila da potpiše drugi ugovor. Naime, u tom dokumentu su se nalazili ekstremni zahtjevi koji su podrazumijevali njeno javno ponižavanje - poput toga da liže mlijeko iz činije sa poda i da je reper šeta golu na povodcu.
Karleuša je objasnila da je ove sulude uslove glatko odbila bez razmišljanja, svjesna da bi takav pristanak značio definitivan kraj njene dugogodišnje karijere i dostojanstva, što nikako nije željela da dopusti radi trenutne svijetske pažnje.
Mlijeko iz činije na podu: Jedan od bizarnih zahtjeva bio je da se ponaša poput kućnog ljubimca i da pred kamerama liže mlijeko iz posude postavljene na podu.
Šetanje na lancima: Ugovor je predviđao da je reper šeta potpuno golu na lancima, što je estetika i tretman koji javnost već duže vrijeme primećuje kod Kanjeovih partnerki.
"To bi bio kraj moje karijere, ja sam ipak Jelena Karleuša!"
Iako bi mnoge svjetske zvijezde i starlete pristale na apsolutno sve zarad mrvice Kanjeove slave i globalne pažnje, srpska pjevačica je odlučno rekla ne.
"Htio je da me šeta na lancu i da gola ližem mlijeko": Karleušina ispovijest o svjetskoj faci ledi krv u žilama
(Pink.rs / MONDO)