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"Htio je da me šeta na lancu i da gola ližem mlijeko": Karleušina ispovijest o svjetskoj faci ledi krv u žilama

"Htio je da me šeta na lancu i da gola ližem mlijeko": Karleušina ispovijest o svjetskoj faci ledi krv u žilama

Autor Marina Cvetković
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Jelena Karleuša otkrila u emisiji kod Ognjena Amidžića bizarne zahtjeve Kanjea Vesta.

Htio je da me šeta na lancu i da gola ližem mlijeko Izvor: Youtube printscreen / JELENA KARLEUŠA

Jelena Karleuše je gostovala u emisiji AmiG show, gdje je predstavila i nove pjesme sa albuma "Enigma" koje je i ekranizovala, ali je ponovo uspjela da šokira javnost.

Nakon što su svi ostali u njeverici zbog procurelih prepiski sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, pop zvijezda je ponovo napravila pravi medijski zemljotres.

Ovog puta, JK je odlučila da otvori dušu o svom odnosu sa planetarno popularnim reperom Kanje Vestom i detaljima saradnje o kojoj je mesecima brujao cijeli svijet. Ono što je otkrila ostavilo je javnost u potpunom šoku.

"Potpisala sam ugovor o povjerljivosti, ali na ovo nisam mogla da pristanem"

Karleuša je priznala da je komunikacija sa slavnim reperom i njegovim timom išla u smjeru velike svjetske saradnje, ali da su zahtijevi koji su stavljeni pred nju bili u najmanju ruku bizarni i ponižavajući.

Iako je potvrdila da je potpisala ugovor o povjerljivosti (NDA) koji je obavezuje na ćutanje o detaljima same muzičke i modne saradnje, otkrila je da je odbila da potpiše drugi ugovor. Naime, u tom dokumentu su se nalazili ekstremni zahtjevi koji su podrazumijevali njeno javno ponižavanje - poput toga da liže mlijeko iz činije sa poda i da je reper šeta golu na povodcu.

Karleuša je objasnila da je ove sulude uslove glatko odbila bez razmišljanja, svjesna da bi takav pristanak značio definitivan kraj njene dugogodišnje karijere i dostojanstva, što nikako nije željela da dopusti radi trenutne svijetske pažnje.

Zahtevi koje je Kanje Vest postavio JK

Mlijeko iz činije na podu: Jedan od bizarnih zahtjeva bio je da se ponaša poput kućnog ljubimca i da pred kamerama liže mlijeko iz posude postavljene na podu.

Šetanje na lancima: Ugovor je predviđao da je reper šeta potpuno golu na lancima, što je estetika i tretman koji javnost već duže vrijeme primećuje kod Kanjeovih partnerki.

"To bi bio kraj moje karijere, ja sam ipak Jelena Karleuša!"

Iako bi mnoge svjetske zvijezde i starlete pristale na apsolutno sve zarad mrvice Kanjeove slave i globalne pažnje, srpska pjevačica je odlučno rekla ne. 

(Pink.rs / MONDO)

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Tagovi

Jelena Karleuša Kanje Vest zahtjevi

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