Glumac Pavle Mensur iznenadio je pratioce na društvenim provokativnim ljetnjim izdanjem koje je odmah privuklo veliku pažnju.
Glumac Pavle Mensur privukao je veliku pažnju svojih pratilaca na društvenim mrežama najnovijom objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
Mladi umjetnik, poznat po autentičnom stilu i upečatljivim ulogama, podijelio je na svom Instagram profilu provokativan selfi koji je odmah pokrenuo lavinu reakcija.
Pavle Mensur objavio selfi bez majice i sve zaludio: Preplanuli ten i mišići na koje je i Jelisaveta pala
Preplanuli ten i mišići
Na fotografiji koja je brzo postala glavna tema komentarisanja, Mensur pozira nag do pojasa, stavljajući u prvi plan preplanuli ten koji svjedoči o tome da maksimalno koristi ljetnje dane za odmor i opuštanje. Pored atletske građe, uočljiv je i novi detalj u njegovom fizičkom izgledu – glumac je pustio brkove, što mu daje znatno zreliji i muževniji izgled u odnosu na izdanja u kojima ga je publika navikla gledati na malim ekranima.
Pavle je pozirao bez suvišnih modnih dodataka, a jedini ukras koji je nosio oko vrata bio je diskretan lančić sa krstićem.Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur
Za to vreme, Jelisaveta Orašanin uživa sa djecom na Baliju, nakon zajedničkog odmora na Adi Bojani.
Pavle Mensur objavio selfi bez majice i sve zaludio: Preplanuli ten i mišići na koje je i Jelisaveta pala
Pogledajte i zajedničke objave Pavla i Jelisavete na kojima se naziru njihove siluete:
Pavle Mensur objavio selfi bez majice i sve zaludio: Preplanuli ten i mišići na koje je i Jelisaveta pala