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Pavle Mensur objavio selfi bez majice i sve zaludio: Preplanuli ten i mišići na koje je i Jelisaveta pala

Pavle Mensur objavio selfi bez majice i sve zaludio: Preplanuli ten i mišići na koje je i Jelisaveta pala

Autor Marina Cvetković
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Glumac Pavle Mensur iznenadio je pratioce na društvenim provokativnim ljetnjim izdanjem koje je odmah privuklo veliku pažnju.

Pavle Mensur objavio selfi bez majice i sve zaludio: Preplanuli ten i mišići na koje je i Jelisaveta Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur

Glumac Pavle Mensur privukao je veliku pažnju svojih pratilaca na društvenim mrežama najnovijom objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Mladi umjetnik, poznat po autentičnom stilu i upečatljivim ulogama, podijelio je na svom Instagram profilu provokativan selfi koji je odmah pokrenuo lavinu reakcija.

Preplanuli ten i mišići

Na fotografiji koja je brzo postala glavna tema komentarisanja, Mensur pozira nag do pojasa, stavljajući u prvi plan preplanuli ten koji svjedoči o tome da maksimalno koristi ljetnje dane za odmor i opuštanje. Pored atletske građe, uočljiv je i novi detalj u njegovom fizičkom izgledu – glumac je pustio brkove, što mu daje znatno zreliji i muževniji izgled u odnosu na izdanja u kojima ga je publika navikla gledati na malim ekranima.

Pavle je pozirao bez suvišnih modnih dodataka, a jedini ukras koji je nosio oko vrata bio je diskretan lančić sa krstićem. 

Izvor: Instagram printscreen / pavlemensur

Za to vreme, Jelisaveta Orašanin uživa sa djecom na Baliju, nakon zajedničkog odmora na Adi Bojani.

Pogledajte i zajedničke objave Pavla i Jelisavete na kojima se naziru njihove siluete:

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Tagovi

pavle mensur selfi

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