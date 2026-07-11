Evo koliko muzičari zarade na crnogorskom primorju

Diskoteke u Budvi otvaraju vrata ljetnjoj sezoni uz nastupe popularnih izvođača kao što su Ceca i Aca Lukas, uz rekordne honorare.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ljetnja sezona na crnogorskom primorju je počela, a najveća diskoteka u Budvi, koja može da primi oko 5.000 posjetilaca, i ovog ljeta okupiće najveća imena regionalne muzičke scene.

Tokom jula i avgusta na njenoj bini smjenjivaće se najtraženiji pjevači i izvođači, dok će organizatori za njihove honorare izdvojiti vrtoglave iznose, računajući da će hiljade turista i ljubitelja dobre zabave ispuniti klub do posljednjeg mjesta.

Apsolutna rekorderka ovog ljeta biće Aleksandra Prijović. Nakon izuzetnog uspjeha koji je ostvarila prethodnih godina rasprodatim koncertima širom regiona, interesovanje za njene nastupe ne jenjava.

Upravo zbog toga organizatori su odlučili da je angažuju čak tri puta, a za svaki njen izlazak na binu izdvojiće, kako tvrde ljudi koji se bave estradom, oko 80.000 eura. To znači da će pjevačica tokom samo tri večeri inkasirati oko 240.000 eura, što je ubedljivo najveći honorar među izvodačima koji će ovog ljeta nastupati u Budvi. Ona je i jedina koja će tri puta nastupiti na ovom mjestu.

Estrada na primorju

Veliko interesovanje vlada i za njen nastup, pa je cijena ulaznice u pretprodaji 35 eura, na dan koncerta će biti 40 eura, a za VIP stolove 45 eura. Organizatori očekuju da će sva tri koncerta biti rasprodata prije zakazanih termina, imajući u vidu da je Prijovićka poslednjih godina jedna od najtraženijih regionalnih zvijezda.

Letnju sezonu otvoriće Svetlana Ceca Ražnatović. Cijena ulaznice za njen koncert identična je kao i za Aleksandrine nastupe. Ona će u ovoj diskoteci nastupiti dva puta.

Dva koncerta na istom mjestu održaće i Aca Lukas. On važi za jednog od izvođača koji u Budvi redovno prave sjajnu atmosferu do ranih jutarnjih sati, pa nije čudo što su organizatori odlučili da ga angažuju u dva termina.

Popularni dvojac Džala Brat i Buba Koreli nastupiće dva puta tokom sezone, a njihov angažman organizatore će koštati oko 100.000 eura.

Prave spektakl

I Lepa Brena će nastupiti u ovoj diskoteci. Iako će se pred publikom pojaviti samo jedne večeri, njen honorar biće među najvećima. Prema informacijama, muzička diva će za svoj nastup inkasirati oko 100.000 eura, čime potvrđuje status jedne od najplaćenijih pjevačica na ovim prostorima.

Vidi opis Evo koliko muzičari zarade na crnogorskom primorju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: ATA / A.AHEL Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: PROMO Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na scenu najveće budvanske diskoteke stiže i Dragana Mirković, koja će takođe održati jedan koncert.

Na ljetnjem programu nalazi se i Aco Pejović, koji će nastupiti pred publikom željnom njegovih hitova, kao i jedan od popularnih američkih di-džejeva, koji će upotpuniti sezonu elektronskom muzikom i spektakularnom produkcijom. Koncert će održati i Adi Šoše. Njihove ulaznice biće među pristupačnijima u odnosu na najveće zvijezde.

Zna se ko radi

Na spisku izvođača nalazi se i Jakov Jozinović, čiji je nastup zakazan po cijeni ulaznice od 30 eura, što je pet eura manje u odnosu na koncerte Aleksandre Prijović, Cece Ražnatović i Lepe Brene.

Ulaganja u program su ogromna, honorari izvođača dostižu rekordne iznose, ali računica je jasna - vrhunska imena garantuju pun klub, odličnu atmosferu i sezonu za pamćenje.