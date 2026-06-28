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"Hoće Željko da je šiša nasred Terazija": Poznati kompozitor podsjetio Cecu na skandal, ona ovako reagovala

"Hoće Željko da je šiša nasred Terazija": Poznati kompozitor podsjetio Cecu na skandal, ona ovako reagovala

Autor Ana Živančević
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Ceca Ražnatović i Dragan Brajović Braja otkrili su detalje o svojoj saradnji i razlozima zašto nije počela ranije.

"Hoće Željko da je šiša nasred Terazija": Poznati kompozitor podsjetio Cecu na skandal, ona ovako re Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen

Ceca Ražnatović uskoro priprema nove muzičke projekte u saradnji sa Draganom Brajovićem Brajom, a tim povodom oboje su prvi put otvoreno govorili o svom profesionalnom odnosu.

Ceca i Braja tom prilikom otkrili su zbog čega njihova saradnja nije počela mnogo ranije, iznijevši detalje koji do sada nijesu bili poznati javnosti.

"Sa jedne strane su bili Marina Tucaković i Futa Radulović, a sa druge Braja i Zlaja Timotić. Počeo je novi zvuk i meni se to dopalo, a nije se znalo ko je bolji tandem od njih. Rekla sam tada Miri Škorić da me odvede kod Braje i Zlaje i ona je to i uradila", započela je Ceca, a potom prepustila Braji da otkrije šta se zapravo dešavalo.

"Zlaja je tada bio šef parade. Poslije tog susreta kaže meni Zlaja: 'Šta da radimo? Hoće Željko da je šiša nasred Terazija, planira da je ošiša'. Pitao sam ga otkud njemu ta informacija, a on kaže: 'E, mali, nemoj da se miješaš ti. Šta će nam ona, radimo Draganu Mirković, radimo Miru Škorić, ne možemo ni da stignemo. Ona je sad u problemu sa njim, šta će ovaj da radi'", rekao je Braja.

"Tada nisam ni poznavala toga što hoće da me šiša"

Kako je dodao, pokušao je da ubijedi Zlaju da ipak ostvare saradnju.

"Kažem mu: 'Mislim da griješiš', a on kaže: 'Da te ja pitam da misliš, ti ne bi radio sa mnom'", opisao je situaciju Braja, a na ovu priču se Ceca odmah nadovezala:

"Tada nijesam ni poznavala 'toga što hoće da me šiša'", rekla je, aludirajući na svog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Braja je iz ove priče izvukao pouku.

"Mnogo sam od njega naučio, između ostalog da ne donosim tako površne zaključke kao on", zaključio je kompozitor u jednoj emisiji.

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Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović Željko Ražnatović Arkan Dragan Brajović Braja

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