Milica Pavlović u podlivima i modricama: Fotke zabrinule fanove, hitno se oglasili iz tima i otkrili detalje

Fotografije na kojima se vidi da je cela u modricama izazvale su pravu buru na društvenim mrežama.

Izvor: Foto Nikola Radišić

Milica Pavlović šokirala je javnost fotografijama na kojima se jasno vide brojne modrice po rukama, nogama i tijelu. Prizori su uznemirili njene fanove, koji su se zapitali šta se dogodilo, a istina je da je svaka od tih modrica nastala tokom iscrpljujućih snimanja spotova za njen novi album "Caka".

Iza glamuroznih kadrova, skupocenih kostima i spektakularne produkcije krili su se dani napornog rada, tačnije dvadeset dana koliko je ekipa snimala sve spotove, kao i brojna ponavljanja scena, zahtevne koreografije i snimanja koja su trajala do ranih jutarnjih časova.

Svaki kadar morao je da bude savršen, jer je Milica poznata kao veliki profesionalac, a upravo je ona bila ta koja je podnijela najveću žrtvu.

Prema riječima izvora iz njenog tima, pjevačica nijednog trenutka nije dozvolila da bol stane na put realizaciji projekta na kojem je radila pune dvije godine.

"Modrice su bile sve veće iz dana u dan. Svi smo joj govorili da uspori, da napravi pauzu i odmori, ali to kod Milice ne prolazi. Govorila je da će sve izdržati i da publika zaslužuje samo najbolje. Nije se žalila, nije tražila da je štedimo, pa nije odustala ni od jedne scene. Modrice na rukama nastale su tokom snimanja spota za pjesmu Caka koja je koreografski bila izuzetno zahtjevna, a scene su se ponavljale više pg tima.uta. U jednom trenutku smo se i uplašili zbog ogromnih podliva koje je imala, medjutim, ona za to nije marila", otkriva izvor iz njeno

Da perfekcionizam umije da boli, Milica je još jednom pokazala na sopstvenoj koži, a iako je tijelo bilo puno podliva, nijednog trenutka nije dozvolila da se to primijeti na setu. Naprotiv, pred kamerama je izgledala besprekorno.

Fotografije na kojima se vidi da je cijela u modricama izazvale su pravu buru na društvenim mrežama.

Dok su jedni ostali u šoku zbog prizora, drugi su poručili da sada još više poštuju njen trud, disciplinu i posvećenost.

Jedno je sigurno – iza albuma “Caka” ne stoje samo hitovi i vrhunska produkcija, već i ogromna žrtva, a pop zvijezda je poznata kao neko ko sve što zacrta to i uradi.

Vidi opis Milica Pavlović u podlivima i modricama: Fotke zabrinule fanove, hitno se oglasili iz tima i otkrili detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Nikola Radisic Br. slika: 11 11 / 11

Da je zaista tako, dokazala je još jednom, jer je na jutjub platformi već osam, od deset pjesama u trendingu, a fanovi sa oduševljenjem šeruju ovu informaciju. Album "Caka" definitivno postaje hit 2026. godine.