logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milicu fanovi saleću sa svih strana: Pavlovićka došla na Music Week, nastala opšta zbrka (Video)

Milicu fanovi saleću sa svih strana: Pavlovićka došla na Music Week, nastala opšta zbrka (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Milica je sinoć uživala u nastupima svojih kolega, ali i slikala se sa fanovima.

Milica Pavlović na Music Week-u Izvor: MONDO

Pevačica Milica Pavlović iznenadila je sinoć sve kada se pojavila na festivalu Music Week, koji se održavao na Ušću prethodnih dana.

Milica je došla kako bi prvi put slušala rumunsku pevačicu Innu koja je sinoć nastupala na festivalu, ali i svoje kolege iz Srbije - Teodoru Džehverović i Rastu.

Iako se znalo da će dolazak Pavlovićke izazvati opštu pomamu, ona je, kao i svi ostali, otišla u Vip deo i uživala sa prijateljima tokom celog festivala, ali i slikala se sa fanovima.

Pogledajte

00:24
Fanovi dotrčali do ograde da se slikaju sa Milicom Pavlović: Evo kako je reagovala pevačica kada ih je videla
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Čim su je ugledali, potrčali su prema ogradi kako bi se slikali sa pevačicom, a Milica je strpljivo pozirala i ispunila im želju, što smo imali prilike i da snimimo.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Milica Pavlović music week

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ