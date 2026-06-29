Milicu fanovi saleću sa svih strana: Pavlovićka došla na Music Week, nastala opšta zbrka (Video)

Milica je sinoć uživala u nastupima svojih kolega, ali i slikala se sa fanovima.
Pevačica Milica Pavlović iznenadila je sinoć sve kada se pojavila na festivalu Music Week, koji se održavao na Ušću prethodnih dana.
Milica je došla kako bi prvi put slušala rumunsku pevačicu Innu koja je sinoć nastupala na festivalu, ali i svoje kolege iz Srbije - Teodoru Džehverović i Rastu.
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Iako se znalo da će dolazak Pavlovićke izazvati opštu pomamu, ona je, kao i svi ostali, otišla u Vip deo i uživala sa prijateljima tokom celog festivala, ali i slikala se sa fanovima.
Čim su je ugledali, potrčali su prema ogradi kako bi se slikali sa pevačicom, a Milica je strpljivo pozirala i ispunila im želju, što smo imali prilike i da snimimo.