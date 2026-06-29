Mnogi su iznenađeni razlikom u godinama između Džejle i Jakova: On ima 20, a evo koliko je pjevačica starija od njega

Džejla Ramović i Jakov Jozinović navodno su u vezi, a sve je počelo snimkom na Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen/ jakov.jozinovic

Pjevačica Džejla Ramović i njen kolega Jakov Jozinović navodno su u vezi, a sve se saznalo zbog jednog snimka.

Naime, Jakov je na Instagramu greškom objavio video sa broda. Na snimku se jasno vidi kako se on i djevojka koja neodoljivo podsjeća na Džejlu grle i strastveno ljube pred prijateljima. Iako je mladi muzičar brzo obrisao ovaj video, pratioci su ga već sačuvali i proširili po mrežama.

Razlika u godinama iznenadila mnoge

Ono što je svima zapalo za oko jeste razlika u godinama. Džejla ima 24 godine, dok Jakov ima 20 godina.

Iako je pjevačica starija četiri godine, na snimku se vidi da su veoma srećni i zaljubljeni. Par se još uvijek nije oglasio povodom ovih vijesti.

lasine su dodatno podgrijane zbog njihovog nedavnog zajedničkog nastupa u Sava Centru. O tom koncertu se danima pričalo, a publika je već tada primijetila super hemiju između njih dvoje.

Džejla je posle nastupa imala samo riječi hvale za Jakova i javno je rekla da je oduševljena saradnjom sa njim. Zato fanovi sada vjeruju da je ovaj poslovni odnos prerastao u ljubav.

"Mi smo osjetili tu lijepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lijepo smo se osjećali i nakon koncerta, pijre nego što je to otišlo toliko viralno. Lijepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima," istakla je tada popularna pjevačica.

"Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta," priznala je iskreno mlada zvijezda.