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"Taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta": Šuška se da su Jakov i Džejla u vezi, a ovako je ona govorila o njemu

"Taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta": Šuška se da su Jakov i Džejla u vezi, a ovako je ona govorila o njemu

Autor Ana Živančević
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Jakov Jozinović i misteriozna devojka na snimku izazvali su spekulacije o vezi sa Džejlom Ramović.

Šuška se da su Jakov i Džejla u vezi Izvor: Instagram printscreen/ jakov.jozinovic

Nakon što je u javnost isplivao privatni snimak na kojem mladi muzičar Jakov Jozinović uživa na brodiću u zagrljaju misteriozne djevojke, na društvenim mrežama je nastao pravi bum. Fanovi su odmah pokrenuli lavinu teorija, a mnogi su ubijeđeni da je djevojka sa snimka popularna pjevačica Džejla Ramović.

Iako se na snimku vidi romantičan trenutak i par koji ne skida osmijeh sa lica, ništa još uvijek nije zvanično potvrđeno. Korisnici mreža detaljno analiziraju svaki kadar i tvrde da djevojka nevjerovatno liči na Džejlu, što je bilo dovoljno da ih mnogi već proglase novim najljepšim estradnim parom.

lasine su dodatno podgrijane zbog njihovog nedavnog zajedničkog nastupa u Sava Centru. O tom koncertu se danima pričalo, a publika je već tada primijetila super hemiju između njih dvoje.

Džejla je posle nastupa imala samo riječi hvale za Jakova i javno je rekla da je oduševljena saradnjom sa njim. Zato fanovi sada vjeruju da je ovaj poslovni odnos prerastao u ljubav.

"Mi smo osjetili tu lijepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lijepo smo se osjećali i nakon koncerta, prije nego što je to otišlo toliko viralno. Lijepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima," istakla je tada popularna pjevačica.

"Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta," priznala je iskreno mlada zvijezda.

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Tagovi

Jakov Jozinović Džejla Ramović

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