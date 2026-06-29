Jakov Jozinović i misteriozna devojka na snimku izazvali su spekulacije o vezi sa Džejlom Ramović.

Izvor: Instagram printscreen/ jakov.jozinovic

Nakon što je u javnost isplivao privatni snimak na kojem mladi muzičar Jakov Jozinović uživa na brodiću u zagrljaju misteriozne djevojke, na društvenim mrežama je nastao pravi bum. Fanovi su odmah pokrenuli lavinu teorija, a mnogi su ubijeđeni da je djevojka sa snimka popularna pjevačica Džejla Ramović.

Iako se na snimku vidi romantičan trenutak i par koji ne skida osmijeh sa lica, ništa još uvijek nije zvanično potvrđeno. Korisnici mreža detaljno analiziraju svaki kadar i tvrde da djevojka nevjerovatno liči na Džejlu, što je bilo dovoljno da ih mnogi već proglase novim najljepšim estradnim parom.

lasine su dodatno podgrijane zbog njihovog nedavnog zajedničkog nastupa u Sava Centru. O tom koncertu se danima pričalo, a publika je već tada primijetila super hemiju između njih dvoje.

Džejla je posle nastupa imala samo riječi hvale za Jakova i javno je rekla da je oduševljena saradnjom sa njim. Zato fanovi sada vjeruju da je ovaj poslovni odnos prerastao u ljubav.

Vidi opis "Taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta": Šuška se da su Jakov i Džejla u vezi, a ovako je ona govorila o njemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Mi smo osjetili tu lijepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lijepo smo se osjećali i nakon koncerta, prije nego što je to otišlo toliko viralno. Lijepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima," istakla je tada popularna pjevačica.

"Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta," priznala je iskreno mlada zvijezda.