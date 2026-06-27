Goca Tržan otvoreno je govorila o svom razvodu od Ivana Marinkovića i izazovima koje je prolazila tokom braka sa njim.

Izvor: MONDO

Pjevačica Goca Tržan uživa u ljubavi sa suprugom Radomirom Rašom Novakovićem, a nedavno je otkrila nepoznate detalje razvoda sa bivšim mužem Ivanom Marinkovićem, učesnikom "Elite 9".

"Bio je nesrećan"

Ona je, inače, tvrdila da je u vrijeme njihove ljubavi Ivan imao poroke, a da je ona stalno u sebi pronalazila greške zbog zahlađenja njihovog odnosa, sve dok nije shvatila da je za to potrebno dvoje.

„Nisam mogla da budem sa čovjekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u 'Survivor', jer sam pomislila da će nam razdvojenost pomoći i da ćemo uspjeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promijeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Tog čovjeka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to“, iskreno je objasnila Goca.

Vidi opis "Udavio se pored mene, oboje smo krivi": Goca Tržan iskreno o krahu braka, preko ovoga nije mogla da pređe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/gocatrzan Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/gocatrzan Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir televezija / printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Udavio se pored mene"

Ona je potom otkrila detalje o kojima domaća javnost ne zna mnogo.

„Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me je haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čovjeka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo“, rekla je pjevačica tokom gostovanja u emisiji „Preživjeli“ na televiziji K1.

Dodala je da je period razvoda bio izuzetno težak.

„Razvod je bio jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želio da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju ćerku“, iskreno je poručila Goca.

"Ne stidim se Ivana Marinkovića"

Goca Tržan je nedavno gostovala u podkastu kod Bokija 13, gdje je govorila o prošlosti i odnosu sa bivšim suprugom Ivanom Marinkovićem.

„Ne, ne stidim se Ivana Marinkovića. Zašto bih ga se stidjela? On je bio moj izbor, u tom trenutku je bio pravi za mene. Iz tog odnosa dogodila se Lena“, izjavila je Goca.

Ona je potom otkrila da Ivan Marinković godinama nije viđao njihovu ćerku.

„Ivan Marinković svoje dijete nije vidio 10 godina. Deset godina je u rijalitiju. Znam samo da sam strogo naredila svojim roditeljima i svima kod kojih je išla da ne puštaju to na televiziji, da ga ne bi viđala u tom izdanju. Znala sam da je imao problem sa alkoholom, i ne samo sa tim, nego i sa kockom“, zaključila je Goca.