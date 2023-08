HRANA MU ISPADALA IZ USTA, HTELI DA GA VODE U "LAZU" U GAĆAMA: Goca Tržan o bivšem - Ivanu Marinkoviću sam spasila život

Pevačica Goca Tržan u emisiji otkrila i da je razvod od prvog supruga, učesnika rijalitija Ivana Marinkovića, bio jeziv

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović, Kurir, Nemanja Nikolić

Pevačica Goca Tržan, gostovala je u emisiji Milana Kalinića gde je prvi put otkrila da je razvod od bivšeg supruga o kojem nikada ne govori, Ivana Marinkovića, bio jeziv, kao i da je iz sve snage pokušavala da sačuva tu zajednicu.

Goca je otkrila i da mu je svojevremeno spasila život i da je, samo zahvaljujući njoj i njenom kumu, rijaliti učesnik danas živ.

"Ja nikada nisam htela da se udam, ali sam posle par meseci veze ostala u drugom stanju. Bila sam presrećna, toliko sam želela svoje dete, da nijedan znak pored puta nisam videla, a svi su bili tu. Onda sam se udala i dešava se to, da sam zaljubljena u to što sam mama i nisam ničemu pridavala značaj, ali godinu dana kasnije sve više sam počela da uočavam znakove. Ipak, trudila sam se na sve načine da sačuvam porodicu, jer potičem iz porodice u kojoj se ceni brak, a onda se Ivan razboleo".

Goca i objašnjava, da je svom bivšem suprugu bukvalno spasila život.

"Dobio je encefalitis, odnosno upalu mozga te vrste koja je bukvalno jeziva. Nisam mogla da ga izvedem iz kuće i odvedem kod doktora, jer on mene nije čuo uopšte, bio je kao ranjena životinja. Ne govori, ne mogu da objasnim šta je to uopšte. Bukvalno kao da si životinju doneo iz šume u kuću i ona se opire, a pri tom ima neverovatnu snagu. Dan pre toga je imao magnetnu rezonancu, jer mu je ispadala hrana iz usta, mešao je red reči u rečenici. Taj encefalitis je jeziv. Zvala sam kumu i kuma, da mi pomognu, tada sam još dojila bebu i nisam mogla sama. Na kraju smo pozvali i Hitnu pomoć. Ljudi nisu mogli da mu izvade krv, koliko se opirao. Sumnj ali su na manjak šećera u krvi. Pošto ni Hitna nije mogla da ga izvede iz kuće. Kada je došla policija, vezali su ga lisicama i u gaćama gaizveli iz kuće, spremni da ga vode u „Lazu Lazarević“, misleći da je lud. Sreća da je kum krenuo za njima i objasnio im da on mora u Hitnu, jer mu nije dobro. Odvela sam dete kod roditelja i brzo stigla u bolnicu. Radili su mu punkciju mozga i tada saopštili da ima encefalitis i da nije dobro, jer može da ostavi ozbiljne posledice. Odveli su ga na infektivnu, bio je na aparatima, ali sada je sve dobro, hvala Bogu. Ipak, da nisam tako reagovala, ko zna šta bi se dogodilo sa njim".

Iako ovako teške situacije uglavnom učvrste odnos među partnerima, u njihovom slučaju došlo je do razvoda.

"Nisam mogla da budem sa čovekom koji kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u Surviver, jer sam pomislila da će ta razdvojenost da nam pomogne i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Ja tog čoveka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to. Udavio se pored mene, oboje smo krivi", rekla je Goca i dodala:

"Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila sam da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čoveka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo. Razvod je bio jako jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želeo da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju ćerku", rekla je Goca u emisiji „Preživeli“ na televiziji K1 i dodaje da je Ivan Marinković isključivo biološki otac njenoj ćerki i ništa više.

Pevačica je Milanu Kaliniću otkrila i na koje načine se dovijala, kako bi ćerku zaštitila od medijiskih naslova i izjava njenog biološkog oca, koje nisu tada bile primerene

"On je samo njoj biološki otac. Morala sam da smišljam razne načine, da se ne pali televizija kod babe i dede. Da ne dolazi u kontakt sa socijalnim mrežama kad je mala. Ona sada kada ukuca moje i njegovo ime, vidi njegove intervjue istvari koje je izjavljivao za nju i mene, sada više nemam način da to sakrijem. Pored svih teških stvari i izgovorenih ružnih reči sa njegove strane, ja njoj nisam nikada nisam rekla ništa protiv njenog oca. Moja ćerka je morala da bude mnogo zrelija od svojih vršnjaka. Ona je iz cele te priče, dobila zdravu, pravu i normalnu majku. Dobila je Radomira koji je voli kao rođenu ćerku. Dobila je jednu zrelost i jedan krst koji mora da nosi, a može da ga ponese, jer je jaka, strašno osetljiva, ali borbena. Ima jezičinu goru od mene. Strašno sam ponosna na svoju devojčicu, koja je iz svega ovoga izrasla u jednu dobru i lepo vaspitanu osobu, koja poštuje starije, ali zna i svakoga da postavi na svoje mesto. Samo srećan roditelj, može da izvede dete na pravi put.

