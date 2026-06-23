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"Toni je kriv": Pjevačica progovorila o razvodu Dragane Mirković, pa osula paljbu po biznismenu

"Toni je kriv": Pjevačica progovorila o razvodu Dragane Mirković, pa osula paljbu po biznismenu

Autor Ana Živančević
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Pjevačica Ivana Šašić je svojevremeno istakla da smatra da je Toni Bijelić kriv za raspad braka sa Draganom Mirković.

Pjevačica progovorila o razvodu Dragane Mirković, pa osula paljbu po biznismenu Izvor: MONDO

Toni Bijelić i Dragana Mirković godinama su važili za jedan od najskladnijih parova na estradi, a njihov razvod i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti.

O njihovom odnosu i razlozima rastanka ranije je govorila i pjevačicina koleginica Ivana Šašić, koja je istakla da smatra da je Dragana bila potpuno ispravna u toj situaciji.

"Ne znam, mislim da tu ima svega po malo i ne bih baš ulazila u to. Da je Dragana ispravna milion posto stojim iza toga. Toni je kriv, Toni, jeste", rekla je ona za Hype.

Podsjetimo, Dragana Mirković je nedavno otvoreno govorila o periodu razvoda i emotivnim momentima kroz koje je prolazila.

"Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nježna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila prije 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom djecom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena", rekla je Dragana Mirković u podkastu "B-13".

"To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Djeca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vrijeme. Poštujem oca svoje djece i zbog svoje djece nikada neću reći jednu riječ lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: 'Mama, hajde da idemo'. Ja sam podnijela zahtjev za razvod braka."

Izvor: Telegraf/ MONDO

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Tagovi

ivana šašić toni bijelić Dragana Mirković

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