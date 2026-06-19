Posluga otkrila šta je Dragana Mirković radila Toniju pre razvoda: Ovo se dešavalo u dvorcu iza zatvorenih vrata

Dragana Mirković i Toni Bijelić stavili su odnos na brak, a njihovi zaposleni progovorili su detaljnije o njihovom odnosu

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Vest da se razvode Dragana Mirković i Toni Bijelić nakon 24 godine braka, šokirala je domaću javnost, s obzirom da niko nije mogao ni da pomisli da par ima probleme u odnosu.

Podsetite se kako su izgledali tokom perioda ljubavi:

Pevačica je tek nedavno prvi put progovorila o odnosu otkrivši zašto je prelomila i odlučila da podnese zahtev za razvod, kao i da su je u tome podržala deca, što se nije dopalo njenom bivšem suprugu.

Toni se odmah oglasio na mrežama ne štedeći bivšu suprugu, te ju je čak i optužio da je "plaćala da ga pljuju".

Izvor: Instagram/tonibijelic

Izvor: Instagram/tonibijelic

Inače, par tri godine nije živeo pod istim krovom, a samo godinu dana pre razlaza, priča je bila potpuno drugačija, o čemu su govorili zaposleni para, pre svega posluga koja radi u dvorcu.

Pogledajte kako izgleda zamak u kom je par nekada živeo zajedno:

- Iako deluje nemoguće, ali Dragana i Toni zaista žive kao u bajci. Ona njega svako jutro budi pesmom. Obavezno mu sprema doručak, ne dozvoljava nama da to radimo. Prosto voli da mu ugađa. Obično mu sprema omlet sa slaninom i pršutom i doda neku salatu. Tu je i đus ili neki drugi ceđeni sok - priznala je ona i istakla da ih nikada nije čula da se svađaju.

- Oni su kao rođeni jedno za drugo. Nisam ih nikad čula da se svađaju, a godinama radim kod njih - rekla je tada za Alo! žena koja je radila za Draganu i Tonija.

Što se tiče Tonijevog ponašanja prema supruzi, kućna pomoćnica je imala samo reči hvale, tako da nije bilo nikakvih naznaka da će doći do kraha braka.

- Toni nikada nije povisio ton na Gagu. Samo joj tepa - "Mico moja lepa, najlepša si mi i najbolja na svetu". Baš su par za primer. Ni oko dece se ne raspravljaju, sve rešavaju razgovorom. Dragana se jedino unervozi kada ima van kuće jer je ona porodičan tip, živi za kuću i muža, naravno i za decu. I onda ako je zbog nastupa dugo odsutna, a putuje bez njih, to ume da je uznemiri, inače je jako staložena i mirna. Sve nas poštuje, nikada ni na nas nije povisila glas, a ni Toni. Zaista su divni ljudi - otkrila je tada kućna pomoćnica, a šta je tačno pošlo po zlu znaju samo oni.

Pogledajte i kako izgledaju deca bivšeg para:

Vidi opis Posluga otkrila šta je Dragana Mirković radila Toniju pre razvoda: Ovo se dešavalo u dvorcu iza zatvorenih vrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / manubijelic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/manubijelic Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/marko.vnm Br. slika: 10 10 / 10

(Alo.rs/MONDO)