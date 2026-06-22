"Imali su sreće da biraju saradnike": Kompozitor bez dlake na jeziku o tome kako je raditi sa Prijom i Filipom

Saša Milošević Mare otkrio je detalje o saradnji sa Aleksandrom Prijović i Filipom Živojinovićem.

Izvor: Instagram/milosevicexmilosevic/printcsreen

Večeras je na programu finale 11. jubilarne sezone popularne muzičke emisije "Nikad nije kasno". Finalisti su tokom sezone pokazali da se fantastično snalaze u svim muzičkim žanrovima i da svojim glasovima mogu da slome i najtvrđa srca.

U veliko finale muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" plasiralo se 12 izvanrednih pjevača.

Saša Milošević Mare, jedan od stalnih članova žirija pomenutog takmičenja otkrio je neke detalje o takmičarima i današnjem finalu:

"Ovo je žensko finale, za razliku od prethodnih. Žene su dominantne kao takvo je drugačije od ostalih, što se tiče kvaliteta nastavljamo da održavamo kvalitet na nivou."

Budući da je više ženskih nego muških izvođača, Mare je prokomentarisao da li smatra da će biti i više ženskih zvijezda:

"Nemam taj utisak, radim i sa muškim i ženskim izvođačima. Prosto više žena se bavi pjevanjem. Kad pričamo o top deset jednih i drugih slična je slika"

Takođe je prokomentarisao i to da li je lakše praviti zvijezde od mladih izvođača, kao što je slučaj sa Zvezdama Granda ili sa veteranima:

"Velika je razlika. Zato što su ovdje formirani ljudi, životne priče su već ispričane. Imaju izgrađen pjevački stil koji je teško mijenjati drastično kod mladih je kard blansh možeš da kreneš od početka i pronađeš kroz vrijeme pa i da omašiš...", rekao je on pa otkrio da li slušaju njegove savjete.

"S kim sam radio slušaju. I ja njih i oni mene...nisam radio sa puno njih ali imamo dosta izvođača iz serijala koji su uspjeli čak i u poznim godinama da naprave imena tako da smatram da je uspjela ova misija koju je započeo Žika prije 11 godina", dodao je Mare.

Prokomentarisao saradnju sa Aleksandrom Prijović otkrivši kakva je ona, ali i njen suprug Filip Živojinović:

"Perfektna. Inteligentno i ultratalentovano biće. Oni su sjajan tandem. Imali su sreće da biraju saradnike ali suština njihovog uspjeha su njih dvoje. I to će vrijeme pokazati."