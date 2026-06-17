O imovini novog izabranika Jovane Jeremić nagađa se već neko vrijeme, a sada je otkriveno šta sve ima na svoje ime

Izvor: Instagram/printscreen

Jovana Jeremić u vezi je sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom. Miloš je pored toga što se bavi boksom, predstavljen i kao biznismen, a sada je otkrio šta sve posjeduje.

Naime, Tigar je rekao da ima hotel u Crnoj Gori, kao i lokale u Beogradu.

- Imam hotel u Crnoj Gori, prije 10 godina sam ga sagradio. Hotel ima 4.000 kvadrata, četiri zvjezdice. Imam restoran u Beogradu i pekaru. Ali to sam izdao, da bih se posvetio boksu - rekao je u intervjuu za "Red" televiziju.

Vidi opis Hotel od 4.000 kvadrata, restoran u Beogradu, pekara: Dečko Jovane Jeremić ovo krio od svih, evo šta sve posjeduje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ ginis_tigar Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Jovana o vezi sa Tigrom

Podsjetimo, Jovana je proslavila 6 mjeseci ljubavi sa dečkom, a tom prilikom napisala je i emotivni status.

- Život me je naučio da ne tražiš ne kog sa kim ćeš da stariš, već onog sa kim ćeš ostati zauvijek mlad i sačuvati dijete u sebi. Život me je naučio da prave susrete ne ugovaramo mi, već Bog. Život me je naučio da kada se najmanje nadaš, a imaš čisto i zahvalno srce, Bog uvijek nađe način da pokaže da postoji. Hvala ti za ovih 6 mjeseci. Za mene su bili najljepši u životu. Ti si moj heroj. Samo ja znam prave razloge. Tvoja mala djevojčica (pleonazam je sa namjerom) - napisala je Jovana.

Pogledajte slike Jovane Jeremić sa dečkom:



