Izbačena iz Granda zbog golih slika, a u Americi pravi burek: Priznala šta joj je Popović rekao, spomenula i Radu

Marija Mara Stojadinović se u najnovijem intervjuu osvrnula na nemili događaj.

Izvor: Facebook/Marija Mara Stojadinovic/screenshot

Pjevačicu Mariju Maru Stojadinović javnost je upoznala kada je 2006. godine izdala album. Međutim, ubrzo su se u medijima pojavile njene fotografije s plaže u toplesu, zbog čega su mnogi mislili da ju je Saša Popović izbacio iz "Granda", o čemu se i danas često piše na portalima.

Marija Mara se tada povukla sa scene i preselila u Ameriku. Sada se u intervjuu za Kurir osvrnula na taj nemili događaj, otkrila je šta joj je Popović rekao, kao i da ima svoj biznis u Americi s hranom.

Koji je bio razlog vašeg povlačenja sa scene?

"Nestala sam u jeku popularnosti, a jedini razlog je bio taj što sam željela da se pridružim porodici, koja je u tom momentu živjela u Americi."

I danas se pominje da vas je Saša Popović izbacio iz "Granda" zbog fotografija u toplesu.

"Te paparaco fotke su se desile, ali ne samo meni već i brojnim drugim pjevačima. Moram da budem iskrena, meni Saša Popović nikada nije rekao da sam izbačena iz 'Granda'. Njegove riječi su bile: 'Svakog čuda tri dana dosta, neka se slegne malo prašina.' Međutim, ja sam baš u tom momentu čekala papire za Ameriku, i desilo se da sam ih dobila. Mogla sam da odustanem od svega, a mogla sam da iskoristim tu priliku i da dođem u Ameriku. Odlučila sam se za drugu opciju. To se sve dešavalo u istom periodu, a ljudi su u nedostatku informacija spinovali priču da me je Popović izbacio. To od Saše Popovića nisam doživjela, i nismo bili u lošim odnosima. Sa Suzanom Jovanović sam u kontaktu na društvenim mrežama, nemam njen broj. Ona zna koliko je volim i poštujem. Volim i njene pjesme, mislim da je stvarno dobra žena."

Čime se danas bavite pored muzike?

"Osim što se od 2008. ovde u Americi aktivno bavim pjevanjem, imamo mali porodični biznis. U pitanju je burek šop, koji često reklamiram na Instagramu. Pravimo našu domaću hranu i propagiramo našu tradiciju Amerikancima."

Da li imate kontakt s nekim od kolega?

"U kontaktu sam s mnogim kolegama, često gostuju u Americi, tako da sam se s mnogima i vidjela. Vidjela sam se s Viki Miljković, a trebalo je i s Majom Marijanom, ali nismo uspjele jer se razboljela. U kontaktu sam s Radom Manojlović."

Kako komentarišete to što se Milan Stanković povukao i posvetio vjeri? Bio je velika nada "Granda".

"Za njega mi je najžalije. Mislim da on zna koliko ga volim i smatram da je on jedinstven talenat. Dobar je pjevač i lijepo izgleda. Ko zna, možda se desi veliki povratak i mene i Milana duetom, to bi bilo baš dobro."

Jeste li nekada viđali njega i Radu zajedno?

"Viđala sam ih na snimanjima. Znam da su bili dugo u vezi. Volim i njega i Radu. Nju znam otkad je bila mala. Napravila je svoje prve pjevačke korake uz mene. Tada sam bila članica grupe Nemoguće vruće, a Rada je imala 13-14 godina. Djevojčica je bila, tata ju je stalno dovodio na svadbe. Rada i ja se znamo mnogo prije nego što smo obije počele da snimamo za 'Grand'. Postala je velika zvijezda i mnogo mi je drago. Prije svega je dobra osoba, u kontaktu smo."

Kako vam se čine novi izvođači poput Desingerice?

"Pratim sve iz Amerike, upućena sam u dešavanja na estradi. Desingerica nije moja šoljica čaja, mislim da je šoumen i na tome mu svaka čast. Da li bih ja to podržala i išla na takav događaj, iskreno ne bih. To je za mlađu generaciju, a ja ne spadam u to. Ne bih nikada snimala duet sa izvođačima koji nisu moja šoljica čaja. Ta muzika koja je tuc-tuc, nabrajalice koje ne razumem, to meni ne pije vodu, ali nemam ništa protiv toga da oni avanzuju i zarađuju lovu, našli su način."

Sada snimate na Tiktoku. Može li mnogo da se zaradi kao što se priča?

"Prije muzike sam bila glumica i radila sam u pozorištu. To je bila moja prva ljubav, to je nešto što ljudi ne znaju. Sarađivala sam sa Slobodanom Ćustićem, ostao mi je taj talenat, tako da ja na Tiktoku prezentujem glumu i komediju. Ljudi mi vjeruju. Može da se zaradi, ali ja nisam osoba koja pljačka ljude i ne radim lajvove. Zarađujem jedino od pregleda, ali to je mizerno. Plaćaju me društvene mreže, ne pljačkam nikoga.

Postoji li još nešto o vama da javnost ne zna?

"Ima mnogo toga što ljudi ne znaju o meni, jer sam dugo u Americi. Snimala sam pjesme u Americi na engleskom, nije jedina to radila Didi Džej. To sam radila za Unicef u cilju borbe protiv nasilja nad djecom. To je velika čast. Uradila sam duet s francuskom pjevačicom Adi Rusel, numeru 'Rape Child', kao i sa grupom Kori Dor, oni su reperi. Snimila sam pjesmu sa Andrijom Vulićem, a za budućnost sam pripremila dvije pesme i prvi put ću se oprobati kao autor svojih pjesama."

Koji su vam dalji planovi?

"Možete me uskoro očekivati u Srbiji s novim pjesmama. Biće to veliki povratak na scenu, tako da moj sin i ja planiramo da konačno dođemo da živimo u Srbiju. Nema svrhe snimati u Americi i objavljivati u Srbiji, to je bacanje para, energije. Jedan krug u Americi sam zatvorila, sledeće godine će biti 20 godina otkako sam ovdje i potpuno je normalno da se vratim u svoju zemlju i da nastavim tamo gdje sam stala, jača i bolja."

(Kurir/ MONDO)