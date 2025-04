Prvo oglašavanje srpskog pjevača koji je umiješan u mafijaški obračun: Njegove slike se našle u pasošima kriminalaca

Srećko Krečar je objasnio koja je pozadina priče iza faslifikovanih pasoša

Izvor: Instagram printscreen / sreckokrecar

Pre samo nekoliko dana, kao bomba je odjeknula vest da je pevač Srećko Krečar umešan u rat mafijaških klanova kada su pronađeni falsifikovani pasoši koje je koristio jedan pripadnik kriminalne grupe optužene za likvidaciju "škaljaraca" u Atini i na Krfu 2020.

Ispostavilo se da su fotografije Kačara skinute sa sajtova za koje je on davao intervjue. On se sada prvi put oglasio i objasnio svoje viđenje čitav situacije:

"Evo iz prve ruke da vam kažem. Ćerka me je probudila i pita me: "Tata, šta je ovo." Zvali su je dvadeset njih i pitali šta se dešava, tvoj otac je na svim vestima, na svim portalima. Pokazuje mi vesti, ja čitam i stvarno sam bio iznenađen. Kao iz serije "Selo gori, a baba se češlja" - Ja s tim nemam ništa! Verovatno svako od nas na svetu ima dvojnika, to je naučno dokazano. Svakako je slučajnost. Ima i najgorih kriminalaca koji imaju bebi fejs, ali, eto, ja od silnih udesa možda sad imam skar fejs. Niti me je policija zvala, niti znam o čemu se radi" rekao je Krečar za Kurir.

Srećko Krečar pevač

Izvor: Instagram/printscreen

Ko je Srećko Krečar?

Srećko Krečar je rodom iz Kragujevca, a on i bend nastupaju u beogradskim noćnim klubovima, kafanama i splavovima. Javnosti je najpoznatiji po duetu sa Andreanom Čekić. Inače, Srećko Krečar je dobar prijatelj i sa Darkom Lazićem.

Gradom se pričalo da je na proslavi 18. rođendana njegove ćerke, pevača čašom udario Darko Lazić, gde je bio gost. Međutim, to su demantovali. Navodno Krečar se povredio sam tokom veselja kada je polomio čašu. Njemu je tada bila povređena tetiva.

Srećko Krečar je poznat po hitu "Pobednik". Završio je srednju muzičku školu, i muzičku akademiju kasnije. Srećko je skoro dve decenije u braku sa suprugom Marijom sa kojom ima tri ćerke.

Pogledajte njegove slike:

Vidi opis Prvo oglašavanje srpskog pjevača koji je umiješan u mafijaški obračun: Njegove slike se našle u pasošima kriminalaca Srećko Krečar pevač čija slika se nalazila na falsifikovanim pasošima kriminalaca Srećko Krečar pevač Srećko Krečar pevač Srećko Krečar pevač Srećko Krečar pevač Srećko Krečar pevač Srećko Krečar pevač Srećko Krečar pevač Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir.rs/Mondo)