U ovoj piceriji radi Romana Panić: Pjevačica nakon pljačke bankomata i zatvora okrenula novi list

Romana je nakon burnog perioda u svom životu riješila da isti promijeni iz korjena.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Romana Panić, koja je 2020. godine bila u žiži javnosti zbog pljačke bankomata u Brizbejnu, nakon izlaska iz zatvora odlučila je da okrene novi list i potpuno promijeni svoj život.

Romana se danas bavi ugostiteljstvom i otvorila je piceriju, koju vodi s velikim entuzijazmom. Često je i sama za pultom, što zna da iznenadi goste koji je prepoznaju.

Pored svakodnevnog poslovanja, u lokalu nerijetko organizuje i privatna okupljanja sa prijateljima, stvarajući prijatnu i opuštenu atmosferu, što se može i vidjeti na Instagram profilu pomenute picerije.

Romana o pljački i zatvoru

Romana je 2020. godine završila u zatvoru zbog pljačke bankomata u Brizbejnu. Ona je jednom prilikom i progovorila o problemu koji ju je snašao, a priznala je i da li je u tim trenucima izostala podrška kolega.

"Toliko je bilo teških momenata, pokajanje uvek postoji. Svi smo mi samo ljudi i pravimo moje greške. Ja sam svoje greške priznala. Srce me uvijek vodilo i srljala sam, ali ne kajem se što me vodilo srce. Da bih neke stvari ispravila i da bih bila mudrija kada bih dobila priliku, sigurno da bih, ali onda ne bih ispala ovoliko dobra kasnije. Sva ta iskušenja dovedu čovjeka da se ili sruši i izgubi ili da evoluira skroz. Na mene je to uticalo kao na osobu i nadam se da ću pokazati javnosti da je to tako", rekla je Panićeva i otkrila da joj sa estrade niko nije okrenuo leđa nakon hapšenja.

"Niko! Zaista mi niko od kolega nije okrenuo leđa, smijemo se tome sada. I ja se smijem. Zaista se trudim da iz Australije pamtim samo lijepe stvari", iskrena je bila Romana za Blic.