Nakon vijesti da Zoran Marjanović ne može da proda nekretninu u kojoj je živio sa pokojnom suprugom, njegova bivša djevojka, pjevačica Indi, iznijela je niz optužbi.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Zoran Marjanović već neko vrijeme je u ozbiljnom problemu zbog neriješenog pitanja krova nad glavom. Kuću u Borči u kojoj je živio sa ubijenom suprugom Jelenom i roditeljima nikako ne uspijeva da proda, te već neko vrijeme živi kao podstanar nakon što se iselio iz porodičnog doma.

Nažalost, situacija je takva da nema novca da kupi sebi nekretninu, a čitav proces otežava i što je kuća u Borči u lošem stanju.

"Ne znam koliko tačno traži za objekat, ali istina je da zainteresovanih nema. Čak i oni koji su bili, obišli, pregledali kuću i okućnicu, odustali su od toga da je kupe. Zoran živi kao podstanar, plaća kiriju, ali najviše bi mu odgovaralo da se ta nekretnina što prije proda i da sebi obezbedi krov nad glavom" istakao je sagovornik Kurira.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Za kuću tražili 500.000 eura?

Da ove priče nisu bez osnova, potvrdila je i Zoranova bivša djevojka, pjevačica Indira Indi Aradinović koja je nedavno otkrila da je pokušavala da mu pomogne sa prodajom porodičnog doma.

Ona tvrdi da je predložila Zoranu da sredi dvorište i okućnicu da bi se lakše pronašao kupac, kao i da je dva puta bila prisutna kada su kupci razgledali objekat.

Pogledajte kako kuća izgleda:

Vidi opis Marjanović ne može da proda kuću u kojoj je živio sa ubijenom Jelenom: Kupci odustali kad su vidjeli nekretninu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 5 5 / 5

Suma koju su Zoran Marjanović i njegov brat tražili za kuću, u kojem od smrti roditelja Zorice i Vladimira niko ne živi, navodno iznosi 500.000 eura.

"Tačno je da sam željela Zoranu da pomognem da proda kuću. Zapostavila sam neke osnovne stvari vezane za svoj porodični dom da bih mu pomogla da on svoju nekretninu proda, stane na noge i krene jednim malo boljim životom. Moji prijatelji koji su me iskreno voljeli, ali i članovi porodice pratili su tu priču da Zoran malo odahne posle svih nedaća koje su ga zadesile tokom svih ovih godina. U ime starog poznanstva, znam ga od svoje sedamnaeste godine, imala sam dobre namjere. Međutim, on to nije ozbiljno shvatio. Spavao je do tri posle podne i čekao da mu mi koji smo željeli da mu pomognemo završimo sve i nijednom nije otišao tu kuću da sredi niti da se organizuje sa svojim bratom - rekla je tada Indi.

(Kurir.rs/Mondo)