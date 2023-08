KRIŠOM SU SE GLEDALI, VEĆ JE BIO U BRAKU I IMAO DVOJE DJECE! Ovako je Nataša Ninković upoznala 10 godina starijeg muža!

Nataša Ninković je sa 25 godina izgovorila sudbonoso "da" biznismenu Nenadu Šarencu, a jednom prilikom je otkrila i kako je započela velika ljubav.

Glumica Nataša Ninković i Nenad Šarenac u srećnom su braku već 26 godina, a kruna njihove ljubavi su blizanci Matija i Luka. Nenad je od Nataše stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala je da joj je brak pomogao da sazri, dok je svojevremeno za domaće medije otkrila kako su se upoznali.

"Bilo je to na Božić 1996. godine. Odmah je provalio moju slabost i odveo me na kolače. Nije moglo da ne uspije. Sjećam se našeg razgovora i njegovog profila dok me je vozio u kolima. Krišom smo se gledali, pamtim taj miris... I povremenu tišinu za koju ne znaš da li više uzbuđuje ili plaši", pričala je tada Nataša, koja se za Nenada udala u septembru 1997. godine, kada je imala 25 godina, dok je on 10 godina stariji.

Nenad je iza sebe već imao jedan brak, u kojem je dobio dvoje djece, a on i Nataša 2001. godine dobili su blizance Matiju i Luku. Glumica je svojevremeno priznala da je pored supruga sazrela, te da je na samom početku imala pogrešno viđenje braka.

"Bila sam klinka i u početku brak tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmjeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake. Danas mogu da kažem da sam sazrijevala pored supruga, a i djecu sam dobila u pravom trenutku", istakla je ona svojevremeno.

Kao i svi drugi supružnici tokom godina nosili su se sa raznim nedaćama, puno je tu bilo ljubavi, briga, kompromisa, razmirica, o kojima je Nataša jednom prilikom govorila - "Sve ih je manje. Kada sam srećna, smijem se. Kada me nešto dotakne, plačem. Kada se osećam ugroženo, branim se i tada gađam direktno u glavu. Preosjetljiva sam, uporedo teška, ne kao jedan nego kao tri tuča", priznala je glumica, rodom iz Trebinja, i dodala: "Mislim da Nenadu nije loše kraj mene. Mi Hercegovci smo bistri i teško savitljivi, ali ja umijem da kažem izvini".

