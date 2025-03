Ovu pjevačicu otac je ostavio kad je bila 5. razred i nikada se više nije javio: "Naučiš da živiš s tim"

Sandra je o bolnoj temi progovorila nedavno u jednoj emisiji i istakla da se vremenom čovjek pomiri sa tim.

Folk pjevačica Sandra Afrika otkrila je do sada nepoznate detalje iz svog privatnog života i porodičnih odnosa. Sandra je ispričala da je njen otac nikada nije kontaktirao nakon razvoda roditelja.

Pjevačica je priznala da se sve dogodilo dok je ona bila peti razred, a potom dodala da je vremenom naučila da živi sa činjenicom da sa ocem nikada neće biti u dobrim odnosima i da je ostavio kad joj je bio najpotrebniji.

"Moji su se razveli, tata je otišao od kuće i nikada me nije zvao. Bila sam u petom razredu osnovne škole. To se dešava, oprostila sam mu. On vodi svoj život. Ne znam ni gdje je, ni šta je. I dalje nismo u dobrim odnosima. Nikada se ja s njim nisam ni posvađala. Mi nikada ništa nismo jedno drugom ružno rekli. Jednostavno, to je prosto tako i nekako vremenom naučiš da živiš s tim", rekla je pjevačica i dodala da se ne sjeća čak ni njihovog poslednjeg telefonskog razgovora.

"Ne pamtim kad smo se poslednji put čuli. Prije nekoliko godina nešto... Bio je jako bolestan, pa mi je mama rekla da ga okrenem. Našla je njegov broj tada preko kumova i onda sam ga pozvala. I tad se nešto izglupirao i shvatila sam da ne vredi. Ostavila sam to iza sebe", zaključila je Sandra za "Hajp".