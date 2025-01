"Na Instagramu ribe, na kastingu grobina": Maca raspalio po koleginicama, spomenuo i Sandru Afriku i Severinu

Dragan Marinković Maca o pripadnicama ljepšeg pola koje idu kod hirurga, a potom opet uljepšavaju slike na društvenim mrežama

Izvor: YouTube/ BALKAN INFO - Zvanični kanal

Glumac Dragan Marinković Maca iznoi je svoj stav o estetskim korekcijama, ali i Sandri Afriki i Severini koje su se okušale na pozorišnim daskama. Nedavno je na društenim mrežama komentarisao da su žene nezasite estetskih korekcija.

"Na bolesnom smo nivou. Ja žene jako volim, naše žene su prelijepe. Mislim da ima 'prije i posle Isusa Hrista', i 'prije i posle Instagrama'. Žalosno je to. Imali su 107 operacija i opet stavljaju filter. Znači opet nisu zadovoljne, pa čemu filter? Ja nemam ništa protiv estetskih korekcija i ja se sam ponekad ubodem, treba za par mjeseci da se zategnem, to je normalno. Spavam po kolima, normalno je da ću biti zgužvan. Ja sam gledao te mučenice, one dođu na kastinge, na Instagramu 'gore', pravi anđeo, a ovamo grobina ne možeš gledati u nju, ne dao Bog nikome. Plastična hirurgija je vrlo potrebna. Male, velike grudi, kriv nos, klepmav, to ti smeta, ima frajer, platiš ga, on te pospremi i zdravo. Ali da težiš idealu, nećeš ga nikad dostići. Ne treba sve da bude idealno, šta ti je onda smisao života?", rekao je Maca.

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Glumac je prije nekoliko godina imao priliku da sarađuje sa Sandrom Afrikom u pozorišnoj predstavi, zbog čega su ga mnogi osuđivali, a on je otkrio šta misli o njoj, ali i Severini koja se okušala na daskama koje život znače.

"Nisam Sandru video 100 godina. Cura pjeva radi, non-stop je u điru. Meni je grozno što su Severinu zvali u Hrvatsko narodno kazalište u Rijeci, da igra u 'Glembajevima', to je poražavajuće, a ne što je Sandra Afrika igrala sa nama budalama tu neko smeće od predstave i teksta. Volim Krležu, ali ne može Glembajeve da igra Severina, kao što ni ja ne mogu da pjevam Pavarotija. Imam i ja pet pjesama, mogu da repujem, ali nisam pjevač".

(Blic, MONDO, D.P)