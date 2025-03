"Da me nije spomenuo, bio bi zaboravljen": Tanja Savić žestoko odbrusila bivšem kolegi iz Zvezda Granda

Nemanja Nikolić je komentarisao Tanju Savić kada je bio aktuelan njen koncert u Areni na koji nije došao skoro niko iz prve postave, na šta je sada pjevačica riješila da odgovori

Izvor: Kurir

Pjevačica Tanja Savić prvi put je javno dogovorila kolegi iz Zvezda Granda, Nemanji Nikoliću koji ju je pred koncert u Areni žestoko isprozivao.

Nikolić je istakao da se razočarao u nju nakon takmičenja u Zvezdama Granda. Ona je sada, gostujući u Amidžiju prvi put odgovorila kolegi i navela "da se nije zakačio za nju, da bi bio zaboravljen".

"Zato što mu to donosi posao, očigledno. Da ne zvučim onako surovo, ali da se nije spomenuo u kontekstu sa mnom, bio bi zaboravljen", rekla je Tanja u emisiji "Amidži šou".

Nemanja Nikolić je ranije za medije objasnio zbog čega nije otišao na Tanjin koncert.

"Jel' vi mislite da smo mi ludi da se ne pojavimo na nečijem koncertu, a pogotovu ne kod naše Tanje? Jednostavno, nismo se složili kad smo trebali da se okupimo. Ona nije bila za to, mi smo to tako prihvatili i sad... Što se mene lično tiče, ja sam rekao i da me zove ne bih otišao, jer sam bio, nisam bio ljut nego sam nekako bio malo razočaran. Možda to nije bio ni pravi trenutak da se mi okupimo, ali ta godišnjica je bila... Zar vi mislite da ja ne bih volio da se pojavim u Areni? Ja sam već pjevao u Areni, ali bila bi mi velika čast da pjevam sa bilo kim, ko go da me pozove, to je i za moje dobro da se pojavim u Areni. Ali, jednostavno ja sam prije toga rekao da ne bih došao, i jednostavno kako da dođem posle toga, a rekao sam da ne bih došao. I zamislite da ste me vidjeli u Areni, a ja sam prije toga sedam puta rekao da ne bih došao. Šta bi rekli, vidi ovaj ima obraz kao đon. Sad, narod ne zna istinu, narod ne zna zašto mi tamo nismo došli, nas šestoro. Onda mi ispadamo loši, ali jednostavno to je tako. Desilo se, meni je žao što se to tako deilo i meni je bila želja", rekao je Nemanja Nikolić.

(Telegraf, MONDO)