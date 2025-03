"Naljute se, pa me reketiraju, traže novac": Šok priznanje Barbare Bobak o kolegama i Zvijezdama Granda

Pjevačica otkrila istinu iza obrada kojima se proslavila

Izvor: Instagram printscreen / barbara.bobak

Pjevačica Barbara Bobak šokirala je izjavom da su pojedini kompozitori pokušavali da je "reketiraju" zbog obrada pojedinih pjesama, a kako tvrdi, dobila je dozvolu od njih.

"Kada sam krenula sa bendom, navikla sam na onaj stari repertoar, pa smo promijenili. Htjela sam da rokerski sviram stari folk. Miks se ispostavio kao dobra stvar, znaju šta očekuju od mene na nastupima. Drugi razlog je što sam se izblamirala u Zvijezdama Granda i htjela sam da ''ugušim'' taj snimak na Jutjubu. Na kraju je sve super ispalo. Što se tiče kavera, niko me nije odbio, čak su se neki i zahvalili, poput Alena Mukovića, Dražen Damnjanović mi se javio i nudio mi je par pjesama da obradim. Neki se naljute, pa te reketiraju maltene. Traže novac, a dali su dozvolu. Kažu, ipak je ovoliko. Samo skinem takve pjesme. Moj treći miks je trebalo da traje dva ipo sata, ali su se neki pobunili i skinula sam te pjesme, rekla je Barbara Bobak.

Ona je priznala da je na prvom spratu porodičnog doma u Futogu više od godinu dana živio bend koji je radio sa Barbarom.

"Tačno je da su živjeli jače od godinu dana. Baš smo se lijepo slagali. Imali smo tri spavaće sobe. Sarađivali su sa mojom koleginicom koju sada nećemo spomenuti, nisu ispoštovani kako treba. Čim sam počela sa njima, donijela sam odluku da budu kod nas. Super je sve to funkcionisalo, nedeljni ručak nam je pravila mama, probe smo imali u podrumu. Čim je svako stao na svoje noge, otišli su. Zahvalna sam mojima jer su ih dočekali raširenih ruku", rekla je pjevačica, pa progovorila o komentarima na mrežama da joj je glas pukao.

"Svi mi imamo momente. Ja sam sopran, nije to lako. Da dovedeš ovde Dekija Kostića, on meni mora da diže tonove. Ne mučim se da pjevam visoko. Razni faktori su tu, neko stane ispred moje monitorske kutije pa me snimi, ništa to ne valja. Nije mi pukao glas, samo nekad stigne umor, desi se".

(Alo, MONDO)